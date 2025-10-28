Musk bu kez Wikipedia'ya rakip oldu: "Grokipedia" nedir?

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni çevrimiçi ansiklopedisi Grokipedia ile bilgi dünyasına iddialı bir giriş yaptı.

Musk, platformun Wikipedia’daki “propagandayı temizleyeceğini” öne sürdü.

800 BİN MADDE, İLK GÜNDE ÇÖKÜŞ

Pazartesi günü yayına giren Grokipedia, yapay zeka tarafından üretilen 800 binden fazla içerikle hizmete başladı. Ancak site, açıldıktan kısa süre sonra erişim sorunları yaşadı.

The New York Times'ın haberine göre, Grokipedia'nın sade tasarımı, kullanıcıların konular hakkında arama yapmalarına olanak tanıyor. Yeni ansiklopedide şimdiden Donald Trump ve rakip şirket OpenAI gibi isimler hakkında makaleler yer alıyor.

"BİLGİYİ KONTROL ETME ARZUSU GÜÇLE İLGİLİDİR"

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacı Ryan McGrady, bu girişimin Musk'ın medya üzerindeki kontrol arzusunu yansıttığını belirterek, “Bilgiyi kontrol etme dürtüsü, bilginin kendisi kadar eskidir” dedi.

Grokipedia’daki bazı içeriklerin, Musk’ın kişisel görüşleriyle uyumlu olduğu dikkat çekti. Örneğin, trans bireylere yönelik tıbbi tedavilerin sınırlı kanıtlara dayandığı ifadesi, Musk’ın geçmiş açıklamalarıyla paralellik gösteriyor.

Wikipedia ise aynı konuda bilimsel uzlaşının onlarca yıldır var olduğunu vurguluyor.

WİKİPEDİA'YA TARAFLILIK ELEŞTİRİSİ

Musk, uzun süredir Wikipedia’yı “liberal yanlısı” olmakla suçluyor. Ocak ayında, kendisiyle ilgili bir sayfada yapılan tartışmalı değişikliğin ardından platformu “medya propagandasını yansıttığı” gerekçesiyle eleştirmişti.

"GROKPEDİA DENGEYİ SAĞLAYABİLİR"

Trump yönetiminde görev yapmış ve Musk’a yatırım yapan David Sacks, yeni projenin “Wikipedia’nın baskın konumuna meydan okuyabileceğini” söyledi.

Sacks, “Wikipedia her şeyi sansürlemeyi bıraksa daha kolay olurdu ama eğer bunu yapmazsa, Grokipedia dengeyi sağlayabilir” dedi.

Wikipedia’nın kurucu ortağı Jimmy Wales, yapay zekanın doğruluk konusunda insan katkısının yerini alamayacağını vurguladı. “Eleştirilerde haklılık payı varsa, bunu anlamaya çalışıyorum. Önemli olan, üzerine çalışmak,” dedi.

Wikimedia Vakfı ise, yapay zeka şirketlerinin sitelerinden veri toplaması nedeniyle zorluk yaşadıklarını açıkladı. Vakfın teknoloji sorumlusu Selena Deckelmann, “İnsanlar artık bilgiyi doğrudan yapay zeka araçlarından alıyor, ancak bu bilgilerin doğruluğu her zaman garanti değil,” ifadelerini kullandı.