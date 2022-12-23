Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.



Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu.



Twitter'ın olaylı CEO'su "Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!" diye konuştu.

Elon Musk, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

ALMANYA'DAN AB'YE ÇAĞRI



Alman medyasının Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold'ün AB Komisyonu'na yazdığı mektuba dayandırdığı haberlerde, Twitter'daki son düzenlemelerin, ani değişikliklerin ve keyfi uygulamalarını büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.



AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ve İç Pazar Komiseri Thierry Breton'a gönderilen mektupta, AB'nin Twitter için bir "eşik bekçisi" ya da "kontrol modulü" belirlemesi için gerekli incelemelerin bir an önce yapılmasının istendiği belirtildi.



Giegold'un mektubunda, "Neredeyse her saat değişen şartlar ve koşullar, bağlantıya getirilen geniş kapsamlı kısıtlamalar için düzensiz gerekçeler ve gazetecilerin hesaplarının engellenmesi sadece rekabet özgürlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve basın özgürlüğü için de risk oluşturuyor" sözlerini kullandığı vurgulandı.