Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak

Elon Musk, Twitter’ın yeni özelliğini açıkladı. Musk, tweetlerin görüntülenme sayısının videolarda olduğu gibi herkese açık olacağını duyurdu.

Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak

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'ın yeni sahibi , Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu. 

Twitter'ın olaylı CEO'su "Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!" diye konuştu.

Elon Musk, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA'DAN AB'YE ÇAĞRI

Alman medyasının Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold'ün AB Komisyonu'na yazdığı mektuba dayandırdığı haberlerde, Twitter'daki son düzenlemelerin, ani değişikliklerin ve keyfi uygulamalarını büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ve İç Pazar Komiseri Thierry Breton'a gönderilen mektupta, AB'nin Twitter için bir "eşik bekçisi" ya da "kontrol modulü" belirlemesi için gerekli incelemelerin bir an önce yapılmasının istendiği belirtildi.

Giegold'un mektubunda, "Neredeyse her saat değişen şartlar ve koşullar, bağlantıya getirilen geniş kapsamlı kısıtlamalar için düzensiz gerekçeler ve gazetecilerin hesaplarının engellenmesi sadece rekabet özgürlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve basın özgürlüğü için de risk oluşturuyor" sözlerini kullandığı vurgulandı.

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