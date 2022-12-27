Musk: İran'da yaklaşık 100 Starlink aktif

Musk, İran'da internete erişimde artan kısıtlamalara karşı, eylül ayında uydu interneti hizmeti sunma sözü vermişti.



Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Musk, halihazırda neredeyse 100 Starlink'in İran'da faal olduğu bilgisini paylaştı.



Starlink, Dünya'ya birkaç yüz kilometre mesafede bulunuyor ve 2 binden fazla küçük uyduyla kullanıcılara internet sağlıyor.

Bu yılın başlarında Musk, Ukrayna'da Starlink terminallerini aktifleştirmiş ve bu ülkede "kahraman" ilan edilmişti.



Musk daha sonra Starlink'in faturasını Pentagon'a göndermişti. Gelen tepkilerin üzerine Elon Musk, "Starlink hala para kaybetmesine ve diğer şirketler milyarlarca dolar vergi mükellefi almalarına rağmen, Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya işgaline dair yaptığı yorumlar nedeniyle Musk bir süre sonra Ukrayna'da sevilmeyen adam pozisyonuna düştü.