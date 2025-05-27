Musk, Mars'tan vazgeçmiyor: Kızıl Gezegen'e ilk adım 2029'da olabilir

Elon Musk’ın Mars hayali bir kez daha test edilecek. SpaceX, salı günü dünyanın en büyük roketi olan Starship’in 9. büyük uçuşunu gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını tamamladı. Bu fırlatma, 2025 yılında yaşanan iki patlamanın ardından Starship’in ilk büyük testi olacak.



SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinden fırlatılması planlanan 123 metre uzunluğundaki roket, Musk’ın 2026 sonuna kadar Mars’a araç göndermeyi hedefleyen planının önemli bir ayağını oluşturuyor. Musk daha önce, Starship’in önümüzdeki yıl sonuna kadar Tesla’nın insansı robotu Optimus’u taşıyarak Mars’a doğru yola çıkacağını açıklamıştı.



İKİ BAŞARISIZ DENEME Eğer bu iniş testleri başarılı olursa, insanlar için Mars’a ilk adımın 2029 gibi erken bir tarihte atılabileceği, ancak 2031’in daha muhtemel bir hedef olduğu ifade ediliyor.



Mart ayında yapılan son fırlatma girişiminde roket, kalkıştan sadece 10 dakika sonra patlamış ve düşen enkaz nedeniyle Florida ile Karayipler’deki uçuşlar aksamıştı. Olay sonrası Federal Havacılık İdaresi (FAA) kapsamlı bir güvenlik soruşturması başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta tamamlanan inceleme sonucunda SpaceX’e, güncellenmiş Starship versiyonunu fırlatma izni verildi.