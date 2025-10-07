Musk sinema ve oyun sektörlerine el attı

Netflix'e savaş açan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, oyun ve sinema sektörlerine şirketinin yapay zeka aracıyla meydan okudu: Grok gerçekten iyi filmler yapacak.

Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in sahibi , şimdi de sinema sektörüne el attı.
Geçen hafta X’te “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” diyen Musk, bazı Grok kullanıcılarının Grok'la yarattığı farklı videoları paylaştı.

"GERÇEKTEN İYİ FİLMLER"

Ardından da önce "XAI oyun stüdyosu, gelecek yılın sonundan önce harika bir destekli oyun yayınlayacak." mesajı paylaşan , Grok'un yeni versiyonunu överek "Grok, önümüzdeki yıl sonuna kadar en azından izlenebilir bir film yapacak ve 2027’de gerçekten iyi filmler.” ifadesini kullandı.

