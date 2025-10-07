Musk sinema ve oyun sektörlerine el attı

Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk , şimdi de sinema sektörüne el attı. Geçen hafta X’te “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” diyen Musk, bazı Grok kullanıcılarının Grok'la yarattığı farklı videoları paylaştı.

"GERÇEKTEN İYİ FİLMLER"

Ardından da önce "XAI oyun stüdyosu, gelecek yılın sonundan önce harika bir yapay zeka destekli oyun yayınlayacak." mesajı paylaşan Elon Musk, Grok'un yeni versiyonunu överek "Grok, önümüzdeki yıl sonuna kadar en azından izlenebilir bir film yapacak ve 2027’de gerçekten iyi filmler.” ifadesini kullandı.