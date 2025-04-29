Musk tarih verdi: "Robotlar cerrahları geçecek"

Beyin çipi şirketi Neuralink'in sahibi Elon Musk, robotların 5 yıl içinde insan cerrahların yerini alacağını öne sürdü.



Teknoloji milyarderine göre, yapay zekanın liderlik edebileceği bir sonraki meslek sağlık hizmeti. Musk, robotların önümüzdeki beş yıl içinde sadece yardımcı olmakla kalmayıp en iyi insan cerrahları geride bırakacağına inanıyor.



Tıbbı cihaz şirketi Medtronic'in robot cerrahlarının etkileyici bir performans gösterdiğine dair bir haberi paylaşan X fenomeni Mario Nawfal'ın gönderisini alıntılayan Musk yanıt olarak, "Robotlar birkaç yıl içinde iyi insan cerrahları, 5 yıl içinde ise en iyi insan cerrahları geride bırakacak." dedi.

Yakın zamanda 137 ürolojik ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Medtronic'in Hugo robotik destekli cerrahi (RAS) sistemi yüzde 98,5 başarı oranına sahip. Şirket bu oranın, bekledikleri yüzde 85'e göre epey iyi bir sonuç olduğunu ifade ediyor.