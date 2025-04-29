Musk tarih verdi: "Robotlar cerrahları geçecek"
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, robotların 5 yıl içinde insan cerrahları geçeceğini söyledi.
Beyin çipi şirketi Neuralink'in sahibi Elon Musk, robotların 5 yıl içinde insan cerrahların yerini alacağını öne sürdü.
Teknoloji milyarderine göre, yapay zekanın liderlik edebileceği bir sonraki meslek sağlık hizmeti. Musk, robotların önümüzdeki beş yıl içinde sadece yardımcı olmakla kalmayıp en iyi insan cerrahları geride bırakacağına inanıyor.
Tıbbı cihaz şirketi Medtronic'in robot cerrahlarının etkileyici bir performans gösterdiğine dair bir haberi paylaşan X fenomeni Mario Nawfal'ın gönderisini alıntılayan Musk yanıt olarak, "Robotlar birkaç yıl içinde iyi insan cerrahları, 5 yıl içinde ise en iyi insan cerrahları geride bırakacak." dedi.
Yakın zamanda 137 ürolojik ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Medtronic'in Hugo robotik destekli cerrahi (RAS) sistemi yüzde 98,5 başarı oranına sahip. Şirket bu oranın, bekledikleri yüzde 85'e göre epey iyi bir sonuç olduğunu ifade ediyor.
Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2025
NEURALINK DENEYLERİ DEVAM EDİYOR
Neuralink, beyin implantlarının klinik çalışmalarına başlamak için, geçtiğimiz yıl ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay aldığından beri, insan denekler üzerinde testler yapıyor. Bu çığır açıcı teknoloji, özellikle felçli bireyler için umut vadediyor. Neuralink implantlarına sahip olan bireyler, yalnızca düşünce gücüyle bilgisayarları kontrol edebiliyor. Örneğin, bir denek bilgisayar faresini düşünceleriyle hareket ettirebilirken, bir diğeri internet üzerinden satranç oynayabildi.
Musk'ın yanı sıra Bill Gates de kısa süre önce yapay zekanın sağlık alanında kritik bir konuma geleceğine dair öngörülerini paylaşmıştı.
Microsoft'un kurucusu önceki haftalarda katıldığı People By WTF podcast'inde tıp ve öğretmenlik alanındaki açığı yapay zekanın kapatacağını öne sürmüştü.
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