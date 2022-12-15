Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor: 23 milyar dolara ulaştı

İlişkili Haberler Elon Musk artık "dünyanın en zengin insanı" değil

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.



Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.



Son satışla beraber toplamda Musk, 22.93 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

KENDİSİNİ TAKİP EDEN HESABI ASKIYA ALDI

Twitter, sahibi Elon Musk'ın özel jetini takip eden bot hesabı askıya aldı.

Söz konusu Twitter hesabının, Musk'ın jetine dair verileri kamuoyuna açık kaynakları kullanarak paylaştığı bilgisi verildi.



Twitter, hesabın operatörü Jack Sweeney'in profilini de askıya aldı.



Ünlü milyarder Elon Musk, kasım ayında yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğü kapsamının "kendi uçağını takip eden hesap dahil" geniş tutulduğunu vurgulamıştı.



Uçağı takip eden bot hesabın operatörü Sweeney'in 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu biliniyor.



Sweeney, önceki röportajlarında, bot hesabını kapatmak için 2021'de Musk'tan gelen 5 bin dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini söylemişti.