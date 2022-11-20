Musk, Trump'ın Twitter hesabının yeniden açılacağını duyurdu

Elon Musk, 18 Kasım'da Twitter üzerinden, "Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli bir anket paylaştı. Ankette 15 milyon 85 bin 458 oy kullanıldı.

Ankete katılan kullanıcıların yüzde 51,8'i "Evet" derken, yüzde 48,2'si ise "Hayır" oyu kullandı.

Musk, anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

Musk, Twitter'dan "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskınının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.



Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.