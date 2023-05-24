Musk, Twitter'ın genel merkezini taşıyacak mı?

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Wall Street Journal'ın çevrim içi düzenlenen CEO Konseyi Zirvesi'nde konuştu.



Twitter'ın genel merkezini değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Musk, şirketin genel merkezinin sonsuza kadar San Francisco'da olmayabileceğini ima etti.



Musk, sosyal medya şirketini devralmasının ardından çalışanların yüzde 80'inin işine son verirken Twitter'ın genel merkezinin otel odasına dönüştürüldüğüne ilişkin fotoğraflar basına yansımıştı.



Twitter'ın eski çalışanları ise Musk'ın kendilerinden boşalan alanları gece geç saatlere kadar çalışan personelin konaklayabilmesi için otele çevirdiğini iddia etmişti.



Eski çalışanlar binada yasalara aykırı şekilde düzenlemeler yapıldığını öne sürmüş, San Fransisco kenti yetkilileri ise bu iddiaları incelemeye başlamıştı.



Musk, 2021'de de sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla'nın genel merkezini California'dan Texas'a taşımıştı.

