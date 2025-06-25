Musk’ın avukatlarından saşırtan savunma: “Bilgisayar kullanmıyor”

Elon Musk’ın Sam Altman ve OpenAI’ye karşı açtığı davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tesla ve yapay zeka girişimi xAI’ın sahibi olan Musk’ın avukatları, pazar günü mahkemeye sundukları dilekçede, müvekkillerinin bilgisayar kullanmadığını öne sürdü.

Ancak Musk’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı çok sayıda paylaşım, bu iddiayı sorgulatıyor.

Musk, geçtiğimiz yıl içerisinde defalarca kez dizüstü bilgisayarına ait görüntüler paylaşmıştı. Aralık 2024’te yaptığı bir paylaşımda, dizüstü bilgisayarının fotoğrafını paylaşan Musk, “uçuş sırasında Starlink akışını test ettiğini” belirtmişti.

Benzer şekilde, Mayıs 2025’te yaptığı bir başka paylaşımda, üç yıllık olduğunu söylediği ve üzerinde Dogecoin çıkartması bulunan bir bilgisayarı hala kullandığını dile getirmişti.

Pazar günkü dava, OpenAI'ın Musk ve xAI'ı keşif sürecine uymamakla suçlamasının ardından geldi. Ancak Musk'ın avukatları, 14 Haziran'da OpenAI'a "Musk'ın cep telefonunu incelediklerini, e-postalarını incelediklerini ve Musk'ın bilgisayar kullanmadığını" bildirdiklerini söyledi.

WIRED’a konuşan X çalışanları da Musk’ın genellikle cep telefonuyla çalıştığını, ancak zaman zaman dizüstü bilgisayar kullandığının görüldüğünü belirtti.

Musk’ın bilgisayar kullanımıyla ilgili paylaşımları bunlarla da sınırlı değil. Şubat 2024’te yeni bir PC dizüstü bilgisayar aldığını söyleyen Musk, Microsoft hesabı oluşturmadan cihazı kullanamadığını, bunun da hoşuna gitmediğini açıklamıştı.

Bu paylaşımı, Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın konuya dair önceki günkü açıklamalarına da yanıt niteliği taşıyordu.

Musk’ın daha önce, Temmuz 2021’de yaptığı bir paylaşımda ise masaüstü bir bilgisayar ve Gigabyte marka bir dizüstü bilgisayar kullandığını ifade ettiği biliniyor. Ayrıca, Mart ayında yayınlanan bir podcast videosunda, Washington’daki ofisinde bir oyun bilgisayarının bulunduğu da görüntülendi.

OpenAI, konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, basını dava sürecine dair sundukları resmi belgeleri incelemeye yönlendirdi.