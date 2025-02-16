Musk'ın Grok 3 yapay zekası çıkıyor: "Dünyanın en zekisi"

Elon Musk’un yapay zeka girişimi xAI, Pazartesi günü Grok 3 sohbet botunu piyasaya sürecek ve milyarder, bunu “Dünyanın en zeki yapay zekası” olarak tanımlıyor.

TÜM RAKİPLERİ GERİDE BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ



Musk, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’ndeki bir video konferans sırasında Grok 3 sohbet botunun planlanan lansmanını duyurdu ve onu şimdiye kadar piyasaya sürülen tüm rakip araçları geride bırakacak bir yapay zeka modeli olarak nitelendirdi.

HATALARINDAN DERS ÇIKARABİLİYOR



Musk’a göre, model sentetik verilerle eğitildi ve mantıksal tutarlılığı sağlamak için hatalarından ders çıkarabiliyor.



Grok 3’ün piyasaya sürülmesi, ülkelerin daha gelişmiş ve üretim açısından daha ucuz yapay zeka sohbet botları geliştirme yarışına hız kazandırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Çinli girişim DeepSeek, OpenAI’nin ChatGPT’siyle kıyaslanabilecek bir model geliştirerek piyasaları şaşkına çevirdi ve hızla büyüyen hedeflerinin bir göstergesi olarak agresif bir şekilde uzmanları bünyesine katıyor.

97,4 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Musk ve Sam Altman 2015 yılında OpenAI’yi kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak birlikte kurmuş olan ikili şirketin yönü konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık içinde.

Son olarak OpenAI, Elon Musk liderliğindeki bir grup yatırımcının 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifini resmen reddetmişti.