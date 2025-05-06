Musk'ın Mars planı: "Dünya yanıp kül olduğunda evimiz olacak"

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Mars'ta yaşam kurma çabalarına ilişkin ürkütücü bir uyarıda bulundu.



Dünyanın en zengin adamı, Mars'ı kolonileştirme vizyonunda ilerleme kaydediyor. Musk, ilk kez Fox News'a Mars görevine neden bu kadar çok kaynak ayırdığını açıkladı.



Musk, "Mars, kolektif yaşamın hayat sigortasıdır. Dünya'daki tüm yaşam güneş tarafından yok edilecek. Güneş giderek genişliyor ve bu yüzden bir noktada çok gezegenli bir medeniyet olmamız gerekiyor çünkü Dünya yakılıp kül olacak." ifadelerini kullandı.



MEDENİYETİN GELECEĞİ SÖZ KONUSU



Buna göre Mars misyonu tek seferlik bir seyahat veya ulaşılacak bir hayalden çok daha fazlası. Bu görevle birlikte "medeniyetin geleceği" bir nevi garanti altına alınacak.



Dünyanın en zengin insanı da bu konuda, "Daha gidecek çok yolumuz var çünkü mesele sadece Mars'a inip bayrak ve ayak izi çizmek değil." ifadelerini kullanıyor.



GÜNEŞ BİR GÜN ÖLECEK VE GEZEGENLERİ YUTACAK



NASA uzun zamandır güneşin sonunda enerjisinin tükeneceği konusunda uyarıyor. NASA'ya göre güneş ölmeye başladığında dev bir kırmızı yıldıza dönüşecek ve o kadar çok büyüyecek ki Merkür, Venüs ve potansiyel olarak Dünya'yı yutabilir.



Bilim insanları bu sürecin yaklaşık beş milyar yıl içinde gerçekleşmeye başlayabileceğini tahmin ediyor.



MARS'I İNSANLIĞIN EVİ YAPMAK İSTİYOR



Ancak Musk, Mars'ın en azından kendi ömrü boyunca "yeterince kendi kendine yetebilen" bir gezegen olmasını sağlamak konusunda istekli.



Milyardere göre yaşamın kaderinin sonsuza dek etkileneceği en önemli nokta, Mars'ın kendi kendini idame ettirebilir hale gelmesi.

