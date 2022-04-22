Musk'ın The Boring Company'si de unicorn oldu

Elon Musk'ın Tesla'ları tünellere sokarak trafiği yenme hedefi olan Boring, daha fazla tünel projesi yapmak için 675 milyon dolar topladı.

Boring Company'nin açıklanan yeni finansmanı, risk sermayesi şirketlerinin yanı sıra emlak şirketlerinden de geldi. Daha önce Musk'a yatırım yapan önde gelen bir Silikon Vadisi şirketi olan Sequoia, yatırımı Vy Capital ile birlikte yönetti. Anlaşma Boring Company'ye yaklaşık 5,7 milyar dolar değer biçti.

Loop: insanların Tesla’lara bindiği istasyonlar arasında bir noktadan diğerine yolculuklar sunan bir yer altı bir ulaşım sistemi. Bu tünel, Las Vegas Kongre Merkezi'nde 1.6 km uzunluğunda iki istasyon arasında şu anda aktif durumda.

Elon Musk

Firmanın yeni hedefi, Vegas bulvarını kapsayacak şekilde, 51 istasyonla 46 km uzunluğa çıkartmak. Firma bir yandan da Florida, Fort Lauderdale'de bir proje geliştiriyor ve San Antonio ile Texas ile görüşmelerini sürdürüyor.

Daha önce Chicago, Washington, DC ve Los Angeles'ta projeler duyuruldu ancak bunlar tamamlanmadı.

Musk’ın firmalarının değerleri

Tesla: 1 trilyon dolar +

SpaceX: 100 milyar dolar +

Ther Boring Company: 5.7 milyar dolar

Solar City: 2.6 milyar dolar

Neurolink: 1 milyar dolar

UNICORN NEDİR?

Değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri olan girişimler 'Unicorn' olarak adlandırılıyor. Türkiye'de altı unicorn şirket bulunuyor.