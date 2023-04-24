Musk'tan mavi tik geri adımı: Bir kısmını geri verdi

Elon Musk, geçen yıl Twitter'ı satın aldığından beri tartışma odağı olmaya devam ediyor.

Musk son olarak Twitter'ın ücretli versiyonuyla mavi tik dağıtmaya başlamış parasını ödemeyenlerin onayını kaldırmıştı. Birçok ünlü mavi tikler için ödeme yapmayacağını açıklamıştı.

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, bu konuda kısmi de olsa geri adım atmak zorunda kaldı. CEO Musk, Twitter'da 1 milyondan fazla takipçisi olan kişilerin mavi tik onayını yeniden tahsis etti.

Twitter'ın sahibi olan Musk, LeBron James, William Shatner ve yazar Stephen King'in Twitter Blue ücretini kendi cebinden ödediğini söylemişti.

Musk'ın bu açıklaması King'in yine tepkisini çekmişti. Dünyaca ünlü yazar King, "Bir hayır kurumu için ödeme yap" eleştirisinde bulunmuştu.