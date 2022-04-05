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Musk'tan Twitter anketi: Düzenleme gelsin mi gelmesin mi?

Twitter'dan yüzde 9'dan fazla hisse alarak şirketin en büyük sermayedarı olan Elon Musk, tweet düzenlemeye ilişkin anket başlattı. 6 saatte 2 milyondan fazla 2 kişi oy kullandı. Musk dün muştu. Twitter CEO'sundan ise dikkat olun uyarısı geldi.

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 10:39

Musk'tan Twitter anketi: Düzenleme gelsin mi gelmesin mi?

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Elon Musk Twitter’ın en büyük hissedarı oldu: Hisse değeri yüzde 25 arttı

Milyarder girişimci , 80 milyondan fazla takipçisiyle 'da yıllardır var olan tartışmayı yeniden alevlendirdi. 

Musk, Twitter'dan hisse alımı yaptıktan kısa bir süre sonra anket açtı. 

Elon Musk'ın anketinde atılan tweetlerin yeniden düzenlemesine referansla edit butonunun gelip gelmemesine ilişkin seçenekler sunuldu. 

CEO'DAN DİKKATLİ OLUN UYARISI

Evet ve hayır seçeneklerine sahip olan ankete şirketten uyarı geldi.

Twitter Inc. CEO'su Parag Agrawal, şirketinin en büyük hissedarı olan Tesla Inc. Başkanı Elon Musk tarafından yayınlanan bir anketi önemli olarak nitelendirerek ve kullanıcıları "dikkatli oy kullanmaya" çağırarak yanıt verdi.

Musk Twitter'da %9,2'lik bir pasif hisse satın aldığını açıkladı. 80 milyondan fazla takipçisi olan Musk, takipçilerinin bir 'edit' butonu isteyip istemediğini sorarak "evet" ve "hayır" seçeneklerini sundu.

Kasım ayında CEO olarak Jack Dorsey'in yerini alan Agrawal, anketin önemini vurgulamak için alıntı bir tweet attı.

Gönderileri yayınladıktan sonra edit yapabilme seçeneği, Twitter kullanıcılarının yıllardır talep ettiği bir istekti. Musk'ın anketine 2 milyondan fazla oy kullanıldı. Oyların yüzde 70'inden fazlası tweet düzenleme seçeneğinin gelmesi yönünde. 

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