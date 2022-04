Musk'tan Twitter anketi: Düzenleme gelsin mi gelmesin mi?

Milyarder girişimci Elon Musk, 80 milyondan fazla takipçisiyle Twitter'da yıllardır var olan tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Musk, Twitter'dan hisse alımı yaptıktan kısa bir süre sonra anket açtı.

Elon Musk'ın anketinde atılan tweetlerin yeniden düzenlemesine referansla edit butonunun gelip gelmemesine ilişkin seçenekler sunuldu.

CEO'DAN DİKKATLİ OLUN UYARISI

Evet ve hayır seçeneklerine sahip olan ankete şirketten uyarı geldi.

Twitter Inc. CEO'su Parag Agrawal, şirketinin en büyük hissedarı olan Tesla Inc. Başkanı Elon Musk tarafından yayınlanan bir anketi önemli olarak nitelendirerek ve kullanıcıları "dikkatli oy kullanmaya" çağırarak yanıt verdi.

Do you want an edit button?