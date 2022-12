Musk'tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir

Twitter'ı satın alan Elon Musk, bot hesaplara karşı savaş açtı. Yeni CEO Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kullanıcılara takipçi sayısı uyarısında bulundu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.



Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.



Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.



KENDİ TAKİPÇİ SAYISI DA AZALDI

Musk'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları CEO'nun takipçi sayısının fotoğrafını çektiler.

Kendi takipçileri arasında da bot hesaplar olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın takipçi sayısı azaldı.

Musk'ın şu anda 119.6 milyon takipçisi bulunuyor. Yani şimdiye kadar kaba bir hesapla Elon Musk'ın takipçi sayısı 100 bin azaldı.

That’s interesting. Let me screenshot yours to see if your count also drops. pic.twitter.com/f0x8KYhLV8