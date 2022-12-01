Musk'tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir

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Twitter'ı satın alan Elon Musk, bot hesaplara karşı savaş açtı. Yeni CEO Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kullanıcılara takipçi sayısı uyarısında bulundu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter, çok sayıda spam/dolandırıcı hesabı temizliyor. Bu nedenle takipçi sayınızın düştüğünü görebilirsiniz." ifadesini kullandı.



Elon Musk, toplam kaç hesabın silindiğine dair bilgi paylaşmadı.



Ünlü milyarder, geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla "aktif kullanıcı rekoru" kırdığını duyurmuştu.



KENDİ TAKİPÇİ SAYISI DA AZALDI

Musk'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları CEO'nun takipçi sayısının fotoğrafını çektiler.

Kendi takipçileri arasında da bot hesaplar olduğu ortaya çıkan Elon Musk'ın takipçi sayısı azaldı.

Musk'ın şu anda 119.6 milyon takipçisi bulunuyor. Yani şimdiye kadar kaba bir hesapla Elon Musk'ın takipçi sayısı 100 bin azaldı.

That’s interesting. Let me screenshot yours to see if your count also drops. pic.twitter.com/f0x8KYhLV8 — Ebony Jade Hilton, MD (@EbonyJHilton_MD) December 1, 2022

EN ÇOK TAKİP EDİLEN HESAP OLACAK



Elon Musk'ın Twitter hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap.



Sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.



Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.



GÜNDE 270 BİN YENİ TAKİPÇİ



Elon Musk'ın Twitter'daki popülaritesi her geçen gün önlenemez şekilde artıyor.



Social Blade'e göre geçtiğimiz 12 ayda, Musk günde 268 bin 03 takipçi kazandı. Kaybettiği takipçi sayısı ise günde sadece beşti.



Twitter'dan toplu işten atmanın yapıldığı 12 Kasım günü Musk 200 bin takipçi kaybetti. Aynı gün takipçi de kazandı tabii ancak takibi bırakan sayısı daha fazlaydı.



Musk'ın 17 Ocak 2023 itibariyle en fazla takipçiye sahip kişi olması bekleniyor.