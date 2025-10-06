Mutlu evliliğin bir numaralı sırrı ortaya çıktı

Evlilikle ilgili kuşaklardır anlatılan ışıltılı bir masal vardır: Nikah kıyıldığı anda her şeyin sihirli bir şekilde yoluna gireceği inancı. Filmler bize, ilişkideki tüm gerginliklerin ve şüphelerin “Evet” denildiği an eriyip gideceğini, asıl mutluluğun o noktada başlayacağını vaat eder.



Ancak Ağustos 2025’te Journal of Personality dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu romantik efsanenin pek de gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.



Çalışmaya göre, evlilik ne bir “mutluluk iksiri” ne de ilişkideki tüm sorunları ortadan kaldıran bir dönüm noktası.



“EVLİLİK HER ŞEYİ ÇÖZER” YANILGISI



Psikoloji araştırmaları uzun zamandır romantik ilişkilerin duygusal, sosyal ve hatta fiziksel faydalar sağladığını gösteriyor. Ancak toplumda hâlâ, bu faydaların zirvesinin evlilikle elde edileceği inancı yaygın. Evliliğin, bir ilişkinin “doğal ve nihai çözümü” olduğu düşünülüyor.

Bu kabule meydan okuyan araştırma, İngiltere ve Almanya’da 1984-2019 yılları arasında toplanan 35 yıllık verileri analiz etti. 1.100’den fazla evli katılımcının hayat doyumu ölçümleri incelendi. Amaç basitti: Evliliğin, bireylerin yaşam memnuniyetini gerçekten artırıp artırmadığını bulmak.



Veriler, beklenen “mutluluk sıçramasının” evlilikten değil, ilişkinin başladığı andan geldiğini gösterdi. Yani çiftlerin mutluluk düzeyindeki en büyük artış, iki insanın birbirine aşık olup ilişkiye başladığı dönemde yaşanıyordu.



GERÇEK MUTLULUĞUN KAYNAĞI



Araştırmacılara göre bunun nedeni, mutluluğun ilişkinin doğasından kaynaklanması. Evlilik, mevcut mutluluğun devamı olarak yorumlanıyor.



Gerçek mutluluk ise partnerle bağ kurabilmek, desteklenmek, ilişkinin tatmin edici ve sürdürülebilir hissettirmesinden geliyor. Sağlıklı bir ilişkide evlenmek ya da birlikte yaşamak gibi dönüm noktaları bu mutluluğu pekiştiriyor, ancak var olmayan bir mutluluğu ortaya çıkarmıyor.



“HER ŞEY DÜZELECEK” TUZAĞI



Araştırma, “mutlu son” inancının tehlikesine de dikkat çekiyor. Pek çok çift, sorunlarının evlilikle çözüleceğini sanıyor ve birlikte yaşarlarsa tartışmaların biteceğini, evlenirlerse aralarındaki mesafenin kapanacağını umuyor. Oysa Forbes’un yaşam yazarı Mark Travers'a göre evlilik, var olan problemleri büyütme eğiliminde.



Mutlu çiftler, genellikle zaten güçlü bir temele sahip olanlar. Onlar için “Evet” demek, bir kurtuluş değil, bir kutlama anlamına geliyor. Evlilik öncesi mutluluğunu inşa etmiş çiftler, evlilikten sonra da aynı tatmini sürdürmeye devam ediyor.

Zira evlilik, her zaman ilişkide halihazırda olup bitenin bir devamı niteliğinde oluyor. Araştırmacılara göre de mutlu evliliğin asıl sırrı, süregelen mutlu ilişki.