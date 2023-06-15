Müzik yayıncılarından Twitter'a 250 milyon dolarlık dava

Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group dahil olmak üzere firmaları temsil eden NMPA, Twitter'ın "gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müziğin mevcudiyetinden büyük kar elde etmeye" devam ettiğini iddia etti.



İhlallerin Twitter'a, müzik lisansları için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız bir avantaj" sağladığı belirtildi.



NMPA Başkanı David Israelite, "Twitter, hizmetindeki milyonlarca şarkıyı lisanslamayı tamamen reddeden en büyük sosyal medya platformu olarak tek başına duruyor" dedi.