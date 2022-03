MWC 2022 Rusya Ukrayna savaşının gölgesinde başladı

Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barselona kentinde Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 155 ülkeden 1.500 şirketin stant açtığı fuarda, aralarında Türkiye'nin de olduğu 37 ülkenin pavilyonu bulunuyor.



Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında Rus pavilyonu, bu yıl fuarda yer alamıyor.



Fuarın düzenleyicisi olan Dünya GSM Birliği (GSMA), fuardan önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarını şiddetle kınadığını belirtirken, 3 Mart'a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi'nde Rus standı ve firmalarının katılımlarının iptal edileceğini duyurmuştu.



Öte yandan, GSMA tarafından bazı özel Rus şirketlerinin fuarda yer almasına izin verildiği aktarılırken, bunların hangi şirketler olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



FUARDA METAVERSE TEKNOLOJİLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fuarda her yıl olduğu yeni teknolojiler ön plana çıkıyor. Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in metaverse projesini açıklaması ile önemi artan giyilebilir cihazlar ve artırılmış gerçeklik ürünleri fuarın önde gelen cihazları arasında yer alıyor.



Şirketler, geliştirdikleri yüksek teknolojili artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanında giyilebilir cihazlar kategorisinde de teknolojik eldivenlerle sanal alemde olan nesneleri hissetme olanağı sunuyor. Eldivenler giyildiğinde sanal alemde var olan bir kediyi severken hissedilen, giyilebilir eldivenler aracılığıyla edinilebiliyor.



Fuarda 5G teknolojileri geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkıyor. 5G teknolojisi, son kullanıcı deneyiminin de ötesinde sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve sağlık alanında uzaktan ameliyat gibi pek çok özelliğe imkan sağlıyor.



Fuarda şirketler yeni inovasyonlarını da sergiliyor. Teknoloji şirketleri, katlanabilir telefonlar, dakikalar içinde telefonları sıfırdan tam doldurabilen hızlı şarj aletleri ve robotlar gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



TÜRK ŞİRKETLERİ DE FUAR ALANINDA YERİNİ ALDI



Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) öncülüğünde birçok Türk şirketi de boy gösteriyor. Türkiye milli standında Alcan Systems, Biofet Gübre, BVK, C Tech, Euto Energy, Figen Yazılım, GTENT, HTK, i2i, ICVB, İstanbul Link, BTM, Lugath Yazılım, Medibooth, Nexrone, Odine, Pia Bilişim, Quantwifi Bilişim, Sade Teknoloji, Sigma İşletim, Teknopark İstanbul ve Telenity yer alıyor.



Fuara ayrı olarak ise Apps Medya Teknolojileri AŞ, Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik AŞ, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, İnovako Teknoloji Ltd. Şti, Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret AŞ, Tinkon Turizm Ltd. Şti., Ulak Haberleşme AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ katılıyor.



Türk şirketleri, 5G teknolojilerinden nesnelerin internetine kadar çeşitli alanlarda geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.