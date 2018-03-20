n11.com ve Biletall.com iş birliğiyle online uçak bileti alışverişlerinde yeni dönem

E-ticaret platformu n11.com, açıkpazar e-ticaretinde bir yeniliğe daha imza atıyor. Online uçak bileti alımlarında ayrıca bir web sitesine girme yükünü ortadan kaldıran yeniliğiyle n11.com, artık uçak bileti de satıyor.

Biletall.com iş birliğiyle n11.com üzerinden tek tıkla bilet satın almaya imkân sağlayan yeni hizmet, n11.com’dan yapılan alışverişlerden kazanılan kuponları da uçak bileti alımlarında indirime çeviriyor. Seyahat ve alışveriş severler için hız, kolaylık ve fiyat avantajı sağlayan yeni hizmetiyle n11.com, e-ticarete yeni bir soluk getiriyor.



n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak

E-ticaret pazarı içinde önceki yıla göre 2016’da yüzde 13 oranında büyüyen, iş hacmi 10.1 milyar dolara ulaşan tatil ve seyahat kanalını genişletmek, dolayısıyla e-ticareti büyütme hedefiyle yola çıktıklarını belirten n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, “Açıkpazar modelini takip eden platformlarda fiziki ürünler satılırken uçak bileti gibi hizmet sektörünün yapı taşını ve online pazarın en yüksek paydasına sahip olan ürün grupları turizm alanında profesyonelleşmiş web siteleri veya seyahat acenteleri üzerinden satılıyor. Artık n11.com kullanıcıları bilgisayar, cep telefonu, ayakkabı, tencere tava, köpek maması gibi ürünleri alırken, uçak bileti, eğlence bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu, yurtdışı turları gibi paketlerini de n11.com’dan alabilecek” dedi.



Perakende ve seyahat ürünlerini n11.com’dan, tek bir platformdan kullanıcılara sunulacağını belirten Koçak, “Böylelikle n11.com’dan cep telefonu satın alırken bir yandan da hafta sonu seyahatini planlamak için başka bir web sitesine giriş yapmadan tek bir web sitesinden süreci tamamlayabiliyor, cep telefonu alışverişinden kazandığınız kuponu da uçak bileti satın alırken indirim olarak kullanabiliyorsunuz. Kısa süre içerisinde otobüs bileti satışı da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en gelişmiş bilet satış platformu Biletall.com iş birliğiyle sunulan bu hizmet e-ticarete, dolayısıyla e-ticaretin içindeki online seyahat pastasına da yeni bir soluk getirecek” dedi.



Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, n11.com ile yapılan iş birliği hakkında “Ürün sepetimizde bulunan 200’den fazla havayolu biletini n11.com iş birliğiyle online alışveriş severlerin hizmetine sunmaya başladık. n11.com kullanıcılarının seyahatlerini planlamak için tek yapması gereken, n11.com Uçak Bileti ana sayfasından seyahat rotasını yazarak arama yapmak. Arama sonuçlarında bütün seferleri ve fiyatları görüp satın alabilecekler. Online tatil-seyahat kategorisine ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.