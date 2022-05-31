n11’den e-ticaret sektöründe bir yenilik daha

E-ticaret ve sigorta sektörünü buluşturan bu sigorta iş birliği; n11’den satın alınan Televizyon, Çamaşır, Bulaşık, Çamaşır Kurutma Makinası, Buzdolabı, Derin Dondurucu ve Klima gibi beyaz – kahverengi eşyalar grubunda belirlenen ürünleri kapsıyor. İş birliğiyle ürünlerin garantisini uzatmak ve kargo süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı cihazları güvence altına almak mümkün oluyor. Tüketiciler, Generali Sigorta tarafından sunulan sigorta hizmetlerini n11’den aldıkları belirlenen ürünlerle beraber ve sigortaladım.com aracılığıyla alabiliyor.



Online Teslimat Sigortası’yla satın alınan cihazlar, kargo teslimatı sürecinde sigorta güvencesi altına alınıyor. Cihaz için verilen teminat, kargo firmasının ürünü almasıyla başlıyor ve alıcıya teslimine kadar geçerli oluyor. Aynı ürünle beraber sunulan Uzatılmış Garanti hizmetiyle ise, satın alınan elektronik cihazın, üretici veya ithalatçı tarafından verilen garanti süresinin bitiminden itibaren 1 yıl boyunca aynı şartlarla garantisi devam ediyor.



Cep Telefonu Koruma Sigortası ise harici, ani ve beklenmedik, önceden öngörülemeyen bir nedenden dolayı kazaen kırılma veya sıvı teması sonucu cihazın zarar görmesi durumlarında cep telefonunu güvence altına alıyor.



Generali Sigorta ve sigortaladım.com ile gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili bilgi veren n11 Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, ‘E-ticaret alışverişlerinde, müşterilerimizin satın aldıkları ürüne güvenle ve kolaylıkla ulaşmasını garanti altına almayı önemsiyoruz. Buradan yola çıkarak Generali Sigorta ve sigortaladım.com ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliği kapsamında sunduğumuz hizmetlerden oldukça olumlu geri dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Türkiye’nin e-ticaret alışveriş platformu olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz’ dedi.



Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal ise, “Sektörde bir ilk olarak çıkardığımız online teslimat sigortasıyla müşterilerimizin online alışverişte yaşadığı korkulardan biri olan teslimat esnasındaki riskleri güvence altına alıyoruz. Bu ürünümüzle beraber sunduğumuz diğer hizmetimiz ise üretici garantisi bitimi sonrasında 1 yıl daha ürüne aynı şartlarda garanti vermek. Bu sayede kullanıcıların ileride karşılaşabilecekleri sorunlar için de çözüm üretmiş oluyoruz. Cep Telefonu Koruma Sigortası için ise son dönemlerde artan cihaz fiyatları nedeniyle sigorta ihtiyacı daha fazla ortaya çıktı. Cihazların hasar görmesi sonrasında artan maliyetler sebebiyle kullanıcılar, cihazları tamir ettirmek ya da yenisini almak için yüksek bedeller ödemek durumunda kalacaklarını biliyor. n11 platformundan alınan cep telefonları için sunduğumuz Cep Telefonu Koruma Sigortası ile kullanıcıların artık bu riskleri düşünmelerine gerek kalmayacak” dedi.



Elektronik cihaz fiyatlarındaki artış ve hasar maliyetlerinin yüksekliğinin sigortaya olan ihtiyacı arttırdığına dikkat çeken sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, “Günlük hayatımızın en önemli parçası olan elektronik cihazlarda yaşanabilecek küçük kazalar sonrasında bile yüksek maliyetli onarım bedelleri istenebiliyor. Satın aldığımız teknolojik ürünleri koruma ihtiyacımız artarken bu noktada sigorta poliçesinin varlığı büyük bir önem taşıyor. İş birliğimiz çerçevesinde tüketicilerimizi artan risklere karşı koruyor, oluşabilecek sorunların çözümünde güvence sağlıyoruz. sigortaladım.com olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını görüp, hayatlarını kolaylaştıracak yeni alternatifler sunmak önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.