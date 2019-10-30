Narsistler daha mutlu (Bilimsel araştırma)

Belfast Queen Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar narsizmi ve narsistleri mercek altına aldı ve oldukça ilginç sonuçlara ulaştı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, narsistler pek çok kişiyle göre daha az stresli veya da daha az depresif oluyorlar.



Araştırmanın yazarlarından Psikolog Doktor Kostak Papageorgiou, narsizme olumsuz yaklaşanların, narsistlerin kendilerine olan faydalarını gözden kaçırdığı iddiasında.



Dr. Papagergiou'nun 700 yetişkin ile yaptığı araştırma, narsizmin toplum için olumsuz olsa da, narsist bireyin kendisi için yararlı olduğunu ortaya koyuyor.



Narsistlerin kaygılarının genellikle 'statü ve güç' olduğunun altını çizen Papageorgiou, kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin stresle baş edebilme becerileri daha iyi ve daha olumlu özelliklere sahipler.



Araştırmanın "Narsizmin modern toplumlarda neden yükselmekte olduğunu" anlamak için yapıldığı belirtiliyor.