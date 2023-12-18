NASA 1 milyar dolarlık kargoyu açamıyor

BENNU'NUN ÖZELLİKLERİ

Bennu, küçük ve karbon zengini bir asteroid. Kaya yapısının Dünya'nınkine çok benzediği düşünülüyor. Uzay aracının getirdiği örneklerin, Güneş sisteminin geçmişine ışık tutması bekleniyor.

Uzaydan Dünya'ya ilk kez asteroid örneği getirilmedi.

Japonya Uzay Ajansı, 2010 ve 2020'de tamamlanan projelerle örnek toplamıştı.

Ancak NASA'nın projesi en büyüğü oldu. 250 gram ağırlığındaki örnekler bilim dünyası tarafından "paha biçilmez" olarak niteleniyor.

DÜNYA'YA ÇARPABİLİR

NASA, Bennu asteroidini Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlıyor. Bazı bilim insanları Bennu'nun 2100'lerin sonunda Dünya'ya çarpabileceğini belirtiyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.



Bennu'nun Dünya’ya çarpma ihtimali sadece 2 bin 700'de bir, yani bir insanın yıldırım çarpması ihtimalinin beş katından fazla olsa da, NASA ekibi yine de onu bilinen en tehlikeli asteroidler arasında kategorize etti.

24 ATOM BOMBASINA EŞDEĞER BİR ENERJİ İLE ÇARPACAK

Ancak, araştırmacılar en kötü senaryoda, Bennu’nun bin 200 megatonluk bir enerjiyle Dünya'ya çarpacağını açıkladı. Bu enerji ise şimdiye kadar yeryüzünde patlatılmış en büyük atom bombasının (Sovyetler Birliği'nin Çar bombası) 24 katı bir güce eşdeğer olacak.

ARAŞTIRMACILAR TARİH VERDİ

Bilim insanları, ayrıca eğer Bennu Dünya’ya çarparsa yeryüzündeki 1,2 gigatonluk etkisini bugünden 159 yıl sonra, 24 Eylül 2182'de göstereceğini hesapladı.



"BİLGİLERİMİZ 20 KAT ARTTI"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan Davide Farnocchia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bennu'nun yörüngesi hakkındaki bilgilerimizi 20 kat arttırdık. NASA, Bennu'nun yörüngesindeki son risk hesaplamalarını 2135'teki bir sonraki Dünya'ya yakın geçişi sırasında, yani olası çarpışmasından yaklaşık 47 yıl önce yapacak. Bunu 2135 yılında kesin olarak öğreneceğiz." dedi.