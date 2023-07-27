NASA, 1470 ışık yılı uzaklıktaki iki genç yıldızı fotoğrafladı

Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir başka şaheseri daha duyurdular.

1470 YILI UZAKLIKTAKİ YILDIZLARI ÇEKTİ



Bu kez Teleskop, kızılötesi sensörleriyle yaklaşık 1.470 ışık yılı uzaklıktaki bir uzay cebine sıkışmış, henüz oluşum aşamasında olan iki genç yıldızın büyüleyici bir sahnesinin fotoğrafını çekti.



Bu, toplu olarak Herbig-Haro 46/47 olarak adlandırılan yıldızların bulunduğu alanı temsil ediyor.



Bilim insanlarının bu fotoğrafta görülen her şeyi James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi sensörlerinden yararlanarak yakaladıklarından dolayı görüntünün aslında siyah-beyaz olacağı belirtildi.



Fotoğrafı geliştirmek ve bilimsel verileri toplamayı kolaylaştırmak için renklendirme çalışması yapıldığı ifade edildi.

