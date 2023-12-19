NASA, 31 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya kedi videosu gönderdi

Taters adlı bir kedinin yer aldığı video, NASA'nın lazer iletişim gösterisiyle yaklaşık 31 milyon km uzaklıktan geri gönderilerek tarihi bir dönüm noktasına imza atıldı.



NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim deneyi 31 milyon kilometre ya da Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katı gibi rekor bir uzaklıktan ultra yüksek çözünürlüklü bir video yayını gerçekleştirdi.

GEZEGENLER ARASI GÖREVLERDE İLETİŞİM ŞEKLİ DEĞİŞEBİLİR



NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, "Bu başarı, gelecekteki veri aktarım ihtiyaçlarımızı karşılamada kilit bir unsur olarak optik iletişimi geliştirme kararlılığımızın altını çiziyor.

Bant genişliğimizi arttırmak gelecekteki keşif ve bilim hedeflerimize ulaşmak için çok önemlidir ve bu teknolojinin sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevler sırasında iletişim kurma şeklimizin dönüşümünü dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.



15 saniyelik test videosu, uçuş lazer alıcı-vericisi adı verilen son teknoloji bir araç sayesinde iletildi.

ULAŞMASI 101 SANİYE SÜRDÜ





Sistemin maksimum bit hızı olan saniyede 267 megabit (Mbps) ile gönderilen video sinyalinin Dünya'ya ulaşması 101 saniye sürdü.

Yakın kızılötesi sinyaller gönderip alabilen araç, kodlanmış bir yakın kızılötesi lazeri Kaliforniya, San Diego'daki Caltech Palomar Gözlemevi'nde bulunan Hale Teleskobu'na ışınladı ve burada indirildi.

Döngü halindeki videonun her bir karesi daha sonra "canlı" olarak NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'na gönderildi ve burada video gerçek zamanlı olarak oynatıldı.