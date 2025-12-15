NASA, 3I/ATLAS’ın gerçek görüntülerini gizliyor mu?

Sosyal medyada günlerdir dolaşan paylaşımlar, 3I/ATLAS adı verilen yıldızlararası cisim etrafında yoğun bir komplo tartışmasını tetikledi.

International Business Tımes'da yer alan habere göre NASA, bu cismin “gerçek” görüntülerini kamuoyundan gizliyor. Mars yörüngesinde görev yapan MAVEN uzay aracının kısa süreli iletişim kesintisi de bu gizemin bir parçası.

Komplo teorilerine kapılmak sosyal medyada her zamankinden daha kolay. Bazı kullanıcılar, bilim insanlarının “kuyruklu yıldız” olarak tanımladığı 3I/ATLAS’ın aslında bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor. Ancak iddialar dikkatle incelendiğinde, ortada somut bir kanıt bulunmadığı görülüyor.

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Viral olan paylaşımlar, NASA’nın MAVEN uzay aracının 2 Ekim’de 3I/ATLAS’ın Mars’a yakın geçişini gözlemledikten kısa süre sonra “sessizliğe gömüldüğünü” öne sürüyor. Teoriye göre MAVEN, cisme ait çok sayıda veri ve görüntü kaydetti ancak Mars’ın arkasından yeniden görünür hale geldiğinde iletişim kesildi.

Bu zamanlama, komplo teorisyenleri tarafından “şüpheli bir tesadüf” olarak yorumlandı. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri, amatör analizler ve spekülatif yorumlar, NASA’nın gizli görüntüler sakladığı ve 3I/ATLAS’ın doğal bir gök cismi olmayabileceği iddiasını besledi.

Bazı paylaşımlarda, yıldızlararası cisimler konusunda sıra dışı görüşleriyle tanınan Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb’un adı da gündeme getirilerek, bilim dünyasında görüş ayrılığı olduğu vurgulandı. Hatta Rusya ve Çin’in “gizli görüntülere sahip olduğu” ya da cismin alışılmadık hareketler sergilediği gibi iddialar da ortaya atıldı.

BİLİM 3I/ATLAS HAKKINDA NE DİYOR?

Viral teorilerin aksine, NASA ve bağımsız astronomların da dahil olduğu bilimsel sonuç oldukça net. Resmi adı C/2025 N1 (ATLAS) olan ve Güneş Sistemi’ne giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası cisim olduğu için 3I numarasını alan bu nesne, doğal bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanıyor.

Dünya genelindeki birçok gözlemevi, cismin geçişini bağımsız olarak gözlemledi ve elde edilen veriler bu tabloyu destekledi.

NASA’nın paylaştığı bilgilerde, 3I/ATLAS’ın ısınmaya bağlı olarak gaz ve toz salımı gösterdiği, yani tipik bir kuyruklu yıldız davranışı sergilediği belirtiliyor. Yapılan gözlemlerde herhangi bir “teknolojik iz”e dair bulguya rastlanmadığı açıkça ifade ediliyor.

“SESSİZLİK” İDDİALARINA AÇIKLAMA

NASA yetkilileri, veri ve görüntülerin kamuoyuna açıklanmasında yaşanan gecikmelerin olağan olduğunu vurguluyor. Uzay görevlerinden gelen ham verilerin doğrulanması ve bilimsel olarak yorumlanması zaman alabiliyor.

Yalnızca NASA değil, ESA ve Hubble Uzay Teleskobu gibi uluslararası kurumlar da 3I/ATLAS’a dair gözlemler paylaştı. Bu veriler de cismin doğal bir yıldızlararası kuyruklu yıldız olduğu yönündeki bilimsel değerlendirmeleri güçlendiriyor.