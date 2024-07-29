NASA açıkladı: Evrenin en şiddetli gama ışını patlamasının gizemi çözüldü

NASA, Fermi Teleskobu tarafından yakalanan ve James Webb Teleskobu ile doğrulanan, evrenin şimdiye kadar görülen en güçlü gama ışını patlaması, hakkına yeni bilgiler paylaştı. Bilim insanları kozmik patlamanın sırrı hakkında çarpıcı gerçeği açıkladı.

NASA açıkladı: Evrenin en şiddetli gama ışını patlamasının gizemi çözüldü

Evrenin gözlemlenebilen bölgesindeki en şiddetli olaylardan biri olan gama ışını patlamaları, genellikle büyük kütleli yıldızların nötron yıldızlarına veya kara deliklere dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Bu patlamalar, süpernovalardan çok daha parlak olabiliyor ve bir galaksideki tüm yıldızları kısa süreliğine gölgede bırakabiliyor.

Ekim 2022'de, 'nın Fermi Gama Işını Teleskobu tarafından kaydedilen olağanüstü kozmik parlama, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bu , daha önce gözlemlenen en güçlü gama ışını patlaması olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, bu patlamanın “Tüm Zamanların En Parlağı” (BOAT) olarak adlandırıldığını ve Dünya'dan yaklaşık 2,4 milyon yılı uzaklıktaki bir süpernova patlaması ile ilişkili olduğunu doğruladılar.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan analizler, patlamanın ardından çıkan emisyon çizgisinin yaklaşık 40 saniye boyunca görüldüğünü ortaya koydu. Çizginin 12 milyon elektronvoltluk bir enerjiye ulaşması, bilim insanlarını oldukça şaşırttı; çünkü spektrumda çıplak gözle görülen ışığın enerjisi genellikle 2-3 elektronvolt civarındadır.

Araştırmanın baş yazarı Maria Edvige Ravasio, "Bu sinyali ilk gördüğümde tüylerim diken diken oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

BU KADAR YÜKSEK ENERJİYE NASIL ÇIKTI?

Bilim insanları, elektronlar ve antimadde karşılıkları olan pozitronların birbirini yok etmesi sonucunda bu emisyon çizgisinin oluştuğunu düşünüyor. Çalışmalar, 12 milyon elektronvoltluk enerjinin, yok olan parçacıkların Dünya'ya neredeyse ışık hızında gelmesinden kaynaklandığını öne sürüyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Eğer bu yorum doğruysa, 12 milyon elektronvoltla zirve yapan bir emisyon çizgisinin oluşması için yok olan parçacıkların ışık hızının yaklaşık yüzde 99,9'u kadar bir hızla bize doğru hareket etmesi gerekiyor" denildi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Elizabeth Hays, "Bu çarpıcı emisyon çizgisi gibi ipuçlarını bulmak, bilim insanlarının bu ekstrem ortamı daha derinlemesine araştırmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde yorumda bulundu.

Bu bulgular, gama ışını patlamalarının anlaşılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve evrenin en ekstrem ortamları hakkında daha fazla bilgi edinme yolunda büyük bir ilerleme sağlıyor.

NASA'dan son dakika kodlu duyuru: Mars'ta olası eski yaşam belirtileri bulundu

NASA'dan son dakika kodlu duyuru: Mars'ta olası eski yaşam belirtileri bulundu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Nebil Özgentürk Kenan Işık'ı anlattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX ve NASA önümüzdeki ay Crew-9 görevini başlatacak

SpaceX ve NASA önümüzdeki ay Crew-9 görevini başlatacak

CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

CrowdStrike'ın yazılım sorunu, uçuşlarda gecikme ve iptal rekoru kırdırdı

Şempanzelerde insan benzeri iletişim: Konuşma sırası bekliyorlar

Şempanzelerde insan benzeri iletişim: Konuşma sırası bekliyorlar

iPhone kullanıcıları endişeli: Safari'de erişim problemi yaşanıyor

iPhone kullanıcıları endişeli: Safari'de erişim problemi yaşanıyor

Apple, iPhone 16 ile aşırı ısınma sorununu çözmek istiyor

Apple, iPhone 16 ile aşırı ısınma sorununu çözmek istiyor

Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Meta ilk kez açıkladı: WhatsApp'ın ABD'deki kullanıcı sayısı belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...