NASA açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi neden küçülüyor?

Araştırmalara göre, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi gittikçe küçülüyor. Bilim insanları 50 yıldır küçülme ivmesinde olduğu gözlemlenen gezegenin küçülme nedenini artık bildiklerini söylüyorlar.

NASA açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi neden küçülüyor?

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter’in dev kırmızı lekesi giderek küçülüyor.

Jüpiter araştırmaları için NASA tarafından uzaya gönderilen Juno aracı, uzun yıllardır gezegeni inceliyor ve yeni bulgular elde etmeye devam ediyor. aracından elde edilen bilgiler gezgen hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkmasını sağladı.

Jüpiter'in yüzeyinde dev bir daire şeklinde görülen bu kırmızı leke, Dünya'dan da gözlemlenebiliyor. 

Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğu düşünülüyor.

FIRTINALAR AZALIYOR

Gökbilimciler, lekenin tam olarak ne zaman ve neden oluştuğunu, hatta neden kırmızı olduğunu tam olarak bilmiyor. Ancak son gözlemler, kırmızı lekenin küçüldüğünü ortaya koydu.

2012 yılından itibaren lekenin daha dairesel bir şekil aldığı ve yılda yaklaşık 900 km daha hızlı küçüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bu küçülmenin nedeninin, Jüpiter üzerindeki küçük fırtınaların azalması olduğunu öne sürüyor. Çünkü bu bölge uzun zamandır küçük fırtınaları yutarak büyüklüğünü korumayı başarıyordu.

Yale Üniversitesi’nden Caleb Keaveney ve ekibi, kırmızı lekenin büyüklüğünü ve küçülmesini etkileyen faktörleri anlamak için bilgisayar modelleri kullanarak simülasyonlar yaptı.

Model, lekenin etrafındaki küçük fırtınaları emerek büyüdüğünü ve bu fırtınaların azalmasının lekenin küçülmesine neden olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, lekenin dinamiklerini anlamamıza yardımcı olurken, Jüpiter üzerindeki fırtınaların etkileşimleri hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Dünyada nadir rastlanan canlı Ayvalık'ta görüldü!

Dünyada nadir rastlanan canlı Ayvalık'ta görüldü!

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Hamas'ın askeri lideri Deif'in vurulma anı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ay'dan gelen toprak örnekleri ortaya çıkardı: Kabuk oluşumu devam ediyor

Ay'dan gelen toprak örnekleri ortaya çıkardı: Kabuk oluşumu devam ediyor

Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek

Nesli tükenmekte olan hayvanlar Ay'a gönderilecek

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Avrupa Birliği'nden tarihi adım: "Yapay Zeka Yasası" yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nden tarihi adım: "Yapay Zeka Yasası" yürürlüğe girdi

Yılın en çok beklenen gök olayına sayılı günler kaldı!

Yılın en çok beklenen gök olayına sayılı günler kaldı!

NASA'dan asteroit uyarısı: Dünya'nın çok yakınından geçecek!

NASA'dan asteroit uyarısı: Dünya'nın çok yakınından geçecek!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...