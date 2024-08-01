NASA açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi neden küçülüyor?

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter’in dev kırmızı lekesi giderek küçülüyor.

Jüpiter araştırmaları için NASA tarafından uzaya gönderilen Juno aracı, uzun yıllardır gezegeni inceliyor ve yeni bulgular elde etmeye devam ediyor. Uzay aracından elde edilen bilgiler gezgen hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkmasını sağladı.

Jüpiter'in yüzeyinde dev bir daire şeklinde görülen bu kırmızı leke, Dünya'dan da gözlemlenebiliyor.

Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğu düşünülüyor.

FIRTINALAR AZALIYOR



Gökbilimciler, lekenin tam olarak ne zaman ve neden oluştuğunu, hatta neden kırmızı olduğunu tam olarak bilmiyor. Ancak son gözlemler, kırmızı lekenin küçüldüğünü ortaya koydu.

2012 yılından itibaren lekenin daha dairesel bir şekil aldığı ve yılda yaklaşık 900 km daha hızlı küçüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bu küçülmenin nedeninin, Jüpiter üzerindeki küçük fırtınaların azalması olduğunu öne sürüyor. Çünkü bu bölge uzun zamandır küçük fırtınaları yutarak büyüklüğünü korumayı başarıyordu.



Yale Üniversitesi’nden Caleb Keaveney ve ekibi, kırmızı lekenin büyüklüğünü ve küçülmesini etkileyen faktörleri anlamak için bilgisayar modelleri kullanarak simülasyonlar yaptı.

Model, lekenin etrafındaki küçük fırtınaları emerek büyüdüğünü ve bu fırtınaların azalmasının lekenin küçülmesine neden olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, lekenin dinamiklerini anlamamıza yardımcı olurken, Jüpiter üzerindeki fırtınaların etkileşimleri hakkında daha fazla bilgi sunuyor.