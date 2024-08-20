NASA açıkladı: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli nesne keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Dünya'nın 27 bin 306 katı büyüklüğünde, Samanyolu'ndan uzaklaşan ve saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden bir nesne tespit ettiğiğini duyurdu .

NASA açıkladı: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla hareket eden gizemli nesne keşfedildi
NASA

'nın "Backyard Worlds: Planet 9" projesi kapsamında çalışan bilim insanları, Samanyolu Galaksisi çekiminden kaçıp galaksiler arasına çıkacak kadar hızlı hareket eden bir nesne keşfettiler.

"CWISE J1249" adlı nesne, Samanyolu’ndan saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla uzaklaşıyor.

Uzmanlar, yeni keşfedilen gök cisminin ne olduğunu belirleyememiş olsa da, CWISE J1249’un oldukça yaşlı olduğu ve muhtemelen galaksimizdeki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olduğu düşünülüyor.

Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu’nun merkezinde sakince dolaştığını belirten bilim insanları, nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için CWISE J1249’un element bileşimine daha yakından bakacaklar.

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