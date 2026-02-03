NASA, "Artemis 2" görevini bir ay erteledi

NASA, sıvı hidrojen kaçağı nedeniyle bu hafta yapılması planlanan Artemis 2 görevinin mart ayına ertelendiğini açıkladı. Kaçak, fırlatma öncesi yapılan kritik “ıslak prova” sırasında tespit edildi.

SIVI HİDROJEN KAÇAĞI

NASA’dan yapılan açıklamaya göre sızıntı, “kriyojenik yakıtın roketin ana gövdesine yönlendirilmesinde kullanılan” bir ara yüzde meydana geldi. Ajans, bu nedenle planlanan fırlatma için 21 Ocak’tan bu yana karantinada tutulan astronotların serbest bırakılacağını duyurdu.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, X’te yaptığı paylaşımda, “Bu testler, uçuş öncesinde sorunları ortaya çıkarmak ve fırlatma gününde en yüksek başarı ihtimalini sağlamak için yapılıyor. İlave bir ıslak prova gerçekleştirmeyi ve ardından mart ayını hedeflemeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İNSANLI AY YOLCULUĞUNDA KRİTİK ADIM

Artemis program kapsamında yer alan Artemis 2, 2022’deki insansız uçuşun ardından programın ikinci görevi olacak.

Dört astronotu Ay çevresinde yaklaşık 10 gün sürecek bir yolculuğa çıkaracak görev, insanlığın uzayda bugüne kadar ulaştığı en uzak noktaya insanlı uçuş anlamı taşıyor.

Görev, NASA’nın 1972’den bu yana gerçekleştireceği ilk insanlı Ay inişinin de öncül testi niteliğinde.