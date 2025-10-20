NASA astrofizikçisinden yeni teori: Uzaylılar “sıkıcı” olabilir

Son yıllarda artan “uzaylı” tartışmalarına ve iddialarına rağmen, insanlık hâlâ evrende yalnız olup olmadığını kesin olarak bilmiyor. Bugüne kadar, başka uygarlıkların varlığına dair en küçük bir kanıt bile bulunamadı.



NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden astrofizikçi Robin Corbet, bu belirsizliğe farklı bir açıklama getiriyor: Belki uzaylılar gerçekten var ama düşündüğümüz kadar gelişmiş ya da “heyecan verici” değiller.



“RADİKAL SIRADANLIK” TEORİSİ



Corbet’in henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen ve ArXiv sitesinde yayınlanan yeni makalesinde, “Radikal Sıradanlık” adını verdiği bir kavram öne çıkıyor.



Bu teoriye göre, uzaylı uygarlıklar var olabilir, ancak teknolojik olarak bizden çok da ileride olmayabilirler.



Yani, lazer silahları gibi araçları geliştirmiş, ancak yıldızlar arası seyahat gibi karmaşık süreçleri henüz çözememiş olabilirler.



FERMI PARADOKSU’NA YENİ YAKLAŞIM



Corbet’in teorisi, Fermi Paradoksu’nu tamamen reddetmek yerine onu farklı bir açıdan yorumluyor.



Fermi Paradoksu adını ünlü İtalyan fizikçi Enrico Fermi’den alan bir bilimsel çelişkiyi ifade ediyor. Evrende milyarlarca galaksi, her galakside milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen trilyonlarca gezegen var. Bu kadar çok “yaşanabilir” ortam varken, istatistiksel olarak başka akıllı yaşamların da var olması neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Ancak buna rağmen onlara dair hiç iz bulamadık. Fermi Paradoksu işte bu çıkmazı ifade ediyor.



Corbet’in makalesine göre ise belki gerçekten başka uygarlıklar var, ancak onlar da bizim gibi kendi gezegenlerinde “sıkışıp kalmış” durumda.



TEMAS "SIZINTI RADYASYONU" İLE OLABİLİR

Corbet, her şeye rağmen insanlığın bir gün uzaylı yaşamla temas kurabileceğini tamamen dışlamıyor. Ancak bu temas, büyük bir uzay gemisinin inişi şeklinde olmayabilir. Bilim insanına göre, olası temas “sızıntı radyasyonu” yoluyla gerçekleşebilir. Yani, başka uygarlıkların uzaya yanlışlıkla yaydığı radyo sinyallerinin tespit edilmesiyle gerçekleşebilir.

Bunun ötesinde, Corbet’e göre yakın gelecekte “uzaylılarla buluşma” gibi bir senaryo pek olası görünmüyor.

