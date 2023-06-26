NASA, astronotlar için yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalışıyor

Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka furyasına Nasa dahil oldu. Bilgisayarlara, telefonlara hatta arabalara bile entegre edilen yapay zeka asistanı bu kez uzaya çıkan astronotlara eşlik edecek.



The Guardian'ın haberine göre, NASA'da misafir bir araştırmacı olan Dr. Larissa Suzuki, bir yapay zeka asistanının astronotların uzay aracıyla konuşmalarına olanak sağlayacağını ve herhangi bir potansiyel hatayı tespit edebilen yapay zeka destekli bir arayüz sunacağını iddia ediyor.

"UZAYA BİR MÜHENDİS GÖNDEREMEYİZ"



Yapay zekanın astronotlara olası bir iletişim kopukluğunda yardımcı olacağını belirten Suzuki, "Bir uzay aracıyla bağlantımız koptuğunda veya yazılımı bir şekilde bozulduğunda uzaya bir mühendis gönderemeyiz" ifadelerini kullandı.



Suzuki, bir uzay aracının verileri hemen Dünya'ya göndermek zorunda kalmadan kendi aralarında bilgi paylaşmasına izin verecek olan birleşik öğrenme adında bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

