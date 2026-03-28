NASA astronotları Ay görevine hazır

Artemis 2 görevinde yer alacak NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nden T-38 jetleriyle Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı.

Ekip, fırlatma öncesi son hazırlıklarını burada sürdürecek.

50 YIL SONRA AY'A İLK İNSANLI GÖREV

Artemis 2, 1972’deki Apollo 17’den bu yana Ay’a gerçekleştirilecek ilk insanlı görev olacak. Astronotlar, yaklaşık 10 günlük bir görev kapsamında Ay’ın etrafında dolanarak Dünya’ya geri dönecek.

Görev kapsamında Ay’a iniş planlanmıyor. Bunun yerine Orion uzay aracı, Ay’ın uzak tarafından geçerek “serbest dönüş yörüngesi” adı verilen bir rota izleyecek.

Bu rota sayesinde araç, büyük bir motor manevrasına ihtiyaç duymadan doğal olarak Dünya’ya geri dönebilecek. Artemis 2 aynı zamanda Orion’un yaşam destek sistemlerinin ilk kez insanlı ortamda test edilmesini sağlayacak.

KARANTİNE VE TEKNİK HAZIRLIKLAR

Mürettebat, 20 Mart’tan bu yana karantinada bulunuyor. Bu süreçte roket de fırlatma rampasına taşındı.

Daha önce Şubat ayında yapılan testlerde tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle roket geçici olarak geri çekilmiş, ardından yeniden fırlatma sahasına yerleştirilmişti.

FIRLATMA TAKVİMİ VE OLASI ERTELEMELER

NASA’nın planına göre roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan günü başlayacak ve fırlatma aynı gün iki saatlik süre içinde gerçekleştirilecek.

Herhangi bir aksaklık yaşanması halinde 1-6 Nisan tarihleri arasında dört deneme hakkı bulunuyor. Bu takvimin kaçırılması durumunda ise bir sonraki fırlatma 30 Nisan’da planlanacak

Artemis 2, NASA’nın Ay’da kalıcı insan varlığı oluşturmayı hedefleyen Artemis programının önemli bir adımı olarak görülüyor.