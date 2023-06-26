NASA, astronotların ter ve idrarını içilebilir suya dönüştürüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göre her mürettebat üyesinin içme, yemek hazırlama ve diş fırçalama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün ortalama 3,79 litre suya ihtiyacı vardır.

"BU DÖNGÜYÜ YAKALAMAK HARİKA BİR BAŞARI"



ISS'de yaşam destek sistemlerini yöneten ekibin bir parçası olan Cristopher Brown, "Bu, yaşam destek sistemlerinin evriminde ileriye doğru çok önemli bir adımdır. Diyelim ki 500 ml suyu içtiniz ve bu sistem sayesinde bu suyun yüzde 2'sini kaybeder yüzde 98'lik kısmı ise içme suyuna dönüşerek bir döngüye girer. Bunu devam ettirmek oldukça harika bir başarı." ifadelerini kullandı.



Su işleme tertibatına gönderilen ter ve idrar burada damıtılarak tuzlu su üretir. Ardından Tuzlu Su İşleme Düzeneği ile yüzde 98 oranında içme suyu elde ediliyor.

"MÜRETTEBAT İDRAR İÇMİYOR FİLTRELENMİŞ SU İÇİYOR"



ECLSS Su sistemleri yöneticisi Jill Williamson, "Tuzlu su işleme düzeneğinden önce toplam su geri kazanım oranımız yüzde 93 ila 94 arasındaydı. Tuzlu su işleyici sayesinde yüzde 98'lik toplam su geri kazanımına ulaşabileceğimizi kanıtladık." dedi.



Ayrıca astronotların idrar içtiklerini düşünenler için Williamson, "Mürettebat idrar içmiyor; onlar, dünyada içtiğimizden daha temiz olacak şekilde filtrelenmiş ve temizlenmiş içme suyunu tüketiyor" diye belirtti.

