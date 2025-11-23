NASA astronotu, Kuzey Işıkları'nın şovunu uzaydan görüntüledi
23.11.2025 09:49
NTV - Haber Merkezi
NASA astronotu Zena Cardman, uzaydaki görevi sırasında Kuzey Işıkları’nın büyüleyici parıltısını kayda aldı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Zena Cardman, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken Kuzey Işıkları’nın (aurora borealis) parıltısını görüntüledi.
NASA’ya göre Cardman, 1 Ağustos’ta Dünya’dan ayrılan NASA’nın SpaceX Crew-11 görevinin komutanı olarak görev yapıyor.
BBC'nin aktardığına göre Cardman, “Henüz aurorayı aşağıdan hiç görmedim ama burada yukarıda, sık sık izleyebildiğimiz bir gösteri” dedi.
Kuzey Işıkları, "aurora borealis" ismiyle de biliniyor.
KUZEY IŞIKLARI NEDİR?
Kuyruklu yıldızlar buz ve tozdan oluşan küçük gök cisimleri olarak biliniyor.
Güneş’e yaklaştıklarında radyasyon basıncı ve ısı etkisiyle görkemli kuyruklar oluşturuyorlar. Auroralar, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşmesi sonucu oluşan ışık gösterileri olarak biliniyor ve Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Kuzey Işıkları, çoğunlukla ekim ayından nisana kadar düzenli olarak İskandinav ülkelerinde görülüyor.
EN SON 12 KASIM'DA GÖRÜLDÜ
En son ABD’nin iklim kurumu, 12 Kasım'da, orta batı bölgelerinde kuzey ışıklarının görülmesine neden olan ve daha güneyde bile görünmelerini mümkün kılabilecek şiddetli bir jeomanyetik fırtına uyarısı yayınlamıştı.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu fırtınaların iletişim altyapısında aksamalara yol açabileceğini belirtmişti. Buna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı ancak ABD'nin birçok bölgesi Kuzey Işıkları'nı görmüştü.
Özellikle Minnesota eyaletine bağlı Zimmerman kentinde gökyüzü, güçlü güneş patlamalarının ardından oluşan kuzey ışıklarıyla aydınlanmıştı.