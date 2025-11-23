NASA astronotu, Kuzey Işıkları'nın şovunu uzaydan görüntüledi

KUZEY IŞIKLARI NEDİR?

Kuyruklu yıldızlar buz ve tozdan oluşan küçük gök cisimleri olarak biliniyor.

Güneş’e yaklaştıklarında radyasyon basıncı ve ısı etkisiyle görkemli kuyruklar oluşturuyorlar. Auroralar, Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşmesi sonucu oluşan ışık gösterileri olarak biliniyor ve Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Kuzey Işıkları, çoğunlukla ekim ayından nisana kadar düzenli olarak İskandinav ülkelerinde görülüyor.

EN SON 12 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

En son ABD’nin iklim kurumu, 12 Kasım'da, orta batı bölgelerinde kuzey ışıklarının görülmesine neden olan ve daha güneyde bile görünmelerini mümkün kılabilecek şiddetli bir jeomanyetik fırtına uyarısı yayınlamıştı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu fırtınaların iletişim altyapısında aksamalara yol açabileceğini belirtmişti. Buna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı ancak ABD'nin birçok bölgesi Kuzey Işıkları'nı görmüştü.

Özellikle Minnesota eyaletine bağlı Zimmerman kentinde gökyüzü, güçlü güneş patlamalarının ardından oluşan kuzey ışıklarıyla aydınlanmıştı.