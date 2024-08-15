NASA astronotu paylaştı: Uzayda güneşin doğuşu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Matthew Dominick, "kırmızı ve yeşil aurora akımları" arasında Ay'ın batışını ve güneşin doğuşunu gösteren bir video paylaştı.

NASA astronotu paylaştı: Uzayda güneşin doğuşu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Matthew Dominick, Ay'ın kırmızı ve yeşil aurora akımları arasında batışını ve Soyuz'un açık maviyle aydınlanan gün doğumunu gösteren muhteşem bir hızlandırılmış video paylaştı. Dominick, aurora fenomeninin son günlerde etkileyici olduğunu ve yeni bir lensle çekim yapma fırsatının mükemmel bir zamanlama olduğunu belirtti. Görüntüler, ISS'nin bir kısmını, Dünya atmosferindeki auroraları ve yoğun bir yıldız kümesini içeriyor.

Görüntülerde ayrıca, ISS'nin bir kısmı, Dünya atmosferinde parlayan auroralar ve yoğun bir yıldız kümesi yer aldı. Dominick, "Hala binlerce kareye bakıyorum, bunların çoğunda aurora var, ancak bu karede Samanyolu öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

NASA astronotu paylaştı: Uzayda güneşin doğuşu - 1

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