NASA astronotu paylaştı: Uzaydan büyüleyici gün doğumu

Astronot Zena Cardman, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çektiği büyüleyici anları paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Zena Cardman, Güney Pasifik üzerinde çektiği nefes kesici bir zaman atlamalı görüntüyü sosyal medya hesabından.

Kayıtta, uzayın karanlığında parıldayan yeşil ve mor tonlardaki kuzey ışıkları, yavaşça yükselen Orion takımyıldızı ve uzaktan süzülen uydular net şekilde görülüyor.

Videoda ayrıca Dünya üzerindeki gündönümü çizgisinin büyüleyici anları da yer aldı.

