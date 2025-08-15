NASA astronotu paylaştı: Uzaydan büyüleyici gün doğumu
Astronot Zena Cardman, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çektiği büyüleyici anları paylaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan astronot Zena Cardman, Güney Pasifik üzerinde çektiği nefes kesici bir zaman atlamalı görüntüyü sosyal medya hesabından.
Kayıtta, uzayın karanlığında parıldayan yeşil ve mor tonlardaki kuzey ışıkları, yavaşça yükselen Orion takımyıldızı ve uzaktan süzülen uydular net şekilde görülüyor.
Videoda ayrıca Dünya üzerindeki gündönümü çizgisinin büyüleyici anları da yer aldı.
I don’t know where to begin, so I’ll start here: my view from one Dragon to another. I don’t have words yet for the whole experience, so a picture will have to do.— Zena Cardman (@zenanaut) August 14, 2025
This was my first attempt at a time-lapse (thank you, @Astro_Ayers, for many great tips). Aurora over the South… pic.twitter.com/SykVJJc2ZN
