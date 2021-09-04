NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.

DHA 04.09.2021 - 14:06

NASA astronotunun yetiştirdiği biber fideleri çiçek açtı

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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı.

McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonu'nun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

DENEY 2022'DE TAMAMLANACAK

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi.

NEDEN BİBER SEÇİLDİ?

NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.

VIDEO: ASTRONOTLAR UZAY YÜRÜYÜŞÜNDE

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