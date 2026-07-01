NASA Ay'da üs kurmaya hazırlanıyor: 3 yeni görev açıklandı

NASA , gelecekte Ay yüzeyinde kurulması planlanan kalıcı üs için üç yeni insansız görevi hayata geçireceğini duyurdu.

NASA, üç ABD'li şirketle bilimsel ekipman ve çeşitli kargoların Ay 'a taşınmasını kapsayan yaklaşık 600 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Yeni görevler, mayıs ayında açıklanan benzer projeleri tamamlayacak.

Söz konusu görevlerin, gelecekte Ay'a gidecek astronotların kullanacağı altyapının önceden hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

HEDEFTE AY'IN GÜNEY KUTBU VAR

NASA, mart ayında uzun süredir üzerinde çalıştığı Ay yörüngesindeki Gateway uzay istasyonu planını revize ederek önceliğini Ay yüzeyinde kalıcı bir operasyon üssü kurulmasına çevirmişti.

Ajans, bu proje için 20 milyar dolarlık kaynak ayırdığını açıklamıştı.

Üssün, toprak altında su buzu bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Ay'ın güney kutbu yakınlarında inşa edilmesi planlanıyor. NASA daha önce inşaat çalışmalarının 2029 yılında başlayabileceğini duyurmuştu.

BLUE ORIGIN'DEKİ AKSAKLIKLAR PROGRAMI ETKİLEDİ

Duyuru, teknoloji milyarderi Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen New Glenn roketinin bu ilkbaharda yaşadığı patlamanın ardından geldi.

NASA yetkilileri, yaşanan aksaklığın Ay programında gecikmelere yol açabileceğini kabul ederken, projenin alternatif seçeneklerle sürdürülebileceğini belirtti.

NASA'nın Ay üssü program yöneticisi Carlos Garcia-Galan, Blue Origin ile yakın çalıştıklarını ifade ederek, "Şirketin toparlanma takvimini yakından takip ediyoruz. Eğer bizim zaman planımıza uymazsa farklı seçenekleri de değerlendiriyoruz." dedi.

ÇİN İLE REKABET SÜRÜYOR

NASA'nın Ay üssü projesi, insanlı Ay görevleri ve Ay'da kalıcı üs kurma hedefi bulunan Çin ile süren uzay rekabetinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Henüz birçok ayrıntısı netleşmemiş olsa da ajans, plan kapsamında Ay iniş araçları, keşif araçları, araziyi inceleyecek insansız hava araçları, enerji şebekesi ve basınçlı yaşam alanlarından oluşan kapsamlı bir altyapı kurmayı hedefliyor.

NASA ayrıca, daha önce Mars görevlerinde kullanılan keşif araçlarından birinin Ay programında yeniden değerlendirilebileceğini de açıkladı. Bu sayede projenin sıkışık takviminin korunması amaçlanıyor.