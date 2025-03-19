NASA bir ilki paylaştı: Ay'da gün batımı böyle görünüyor!

NASA, Ay'daki gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini yayınladı.



Uzay aracı Blue Ghost tarafından çekilen bu çarpıcı fotoğraflar, bilim insanlarına "Ay ufuk parıltısı" olarak bilinen gizemli fenomen hakkında daha fazla ipucu sunabilir.



Ajans, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısında görüntüleri sundu.



Firefly Aerospace şirketiyle ortaklaşa yürütülen 14 günlük görev de böylelikle sona ermiş oldu.



BLUE GHOST VE AY'A İNSAN GÖNDERMEK 2 Mart'ta Ay'ın kuzeydoğu yakın tarafındaki Mare Crisium volkanik oluşumu Mons Latreille yakınlarına inen uzay aracı, NASA'nın 2027'de insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programınının bir parçası.



Batıya doğru çekilen ve Dünya ile Venüs'ün de görülebildiği görüntüler, Güneş'in battığı sırada parıltının Ay'ın ufku boyunca yayıldığını gösteriyor.



NASA yöneticisi Joel Kearns, "Bunlar, Güneş'in batışının ve ardından ufukta karanlığa bürünüşünün ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri" dedi.

