NASA duyurdu: "Büyük Tekerlek" galaksisi keşfedildi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu’nun dev bir galaksi bulduğu açıklandı.



NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan derin gözlemlerle erken evrende dev bir galaksi keşfedildi. ‘Büyük Tekerlek’ adı verilen galaksiye ait bulgular Nature Astronomy’de yayınlandı.



Yapılan ayrıntılı JWST gözlemleri, 'Büyük Tekerlek'in boyut ve dönüş hızı bakımından günümüz evrenindeki en büyük ‘süper sarmal’ galaksilerle karşılaştırılabilir olduğunu gösterdi. Alışılmadık derecede büyük olan 'Büyük Tekerlek'in aynı kozmik yaştaki diğer galaksilere benzer oranda aktif olarak büyüdüğü de tespit edildi.

