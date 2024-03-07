NASA eğitimli ilk Arap kadın astronot uzay yolcusu

UZAY GİYSİSİ İÇİN ÖZEL BAŞÖRTÜ DİKİLDİ



Müslüman inancının bir parçası olarak başörtüsü takan AlMatrooshi, NASA'nın ikonik beyaz uzay giysisini ve kaskını takarken saçlarını kapalı tutmasına olanak tanıyan bir yöntem geliştirdiğini açıkladı.



AlMatrooshi, "Giysi mühendisleri benim için özel bir başörtüsü diktiler. Başörtüsünü takabileceğim, elbiseyi giyebileceğim ve iletişim başlığını takabileceğim, sonra başörtüsünü çıkarabileceğim ve saçlarımın görünmeyeceği bir alan oluşturuldu. Benim için bunu yapmalarına gerçekten minnettarım" dedi.



AlMatrooshi, özelleştirilmiş kıyafetiyle birlikte uzaya adım atmaya hazır olacak.



Her ne kadar AlMatrooshi NASA eğitimlerini tamamlamış ilk Arap kadın olsa da daha önce pek çok Arap kadın özel uzay görevlerine katıldı.



Geçen yıl Axiom Space ile ISS'ye uçan Suudi biyomedikal araştırmacı Rayyanah Barnawi ve Mısırlı-Lübnanlı mühendis Sara Sabry de dahil olmak üzere diğer Arap kadınları özel uzay görevlerine çoktan katılmış durumda.

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