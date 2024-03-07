NASA eğitimli ilk Arap kadın astronot uzay yolcusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Nora AlMatrooshi NASA'nın eğitim programını tamamlayıp uzaya doğru yola çıkmaya hazır olan ilk Arap kadın oldu.
AlMatrooshi, ilkokulda Ay yüzeyini canlandırdıkları bir sanat dersinde astronot olmaya karar verdiğini belirterek, "Bu harika. Bunu gerçekten yapmak istiyorum, gerçekten Ay'ın yüzeyine çıkmak istiyorum" diye düşündüğünü söylüyor.
Petrol endüstrisinde çalışmış bir makine mühendisi olan AlMatrooshi, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (BAESA) tarafından 2021 yılında ABD uzay ajansı NASA'nın eğitim programına kaydolmak üzere seçilen iki astronottan biriydi.
"The Flies" olarak bilinen grup artık NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) görev yapma, Artemis Ay'a fırlatma görevinde yer alma ve her şey yolunda giderse Mars'a uçma hakkına sahip.
AlMatrooshi, "İnsanlığı daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımak istiyorum. İnsanlığın Ay'a geri dönmesini ve Ay'ın ötesine geçmesini istiyorum" diye konuştu.
UZAY GİYSİSİ İÇİN ÖZEL BAŞÖRTÜ DİKİLDİ
Müslüman inancının bir parçası olarak başörtüsü takan AlMatrooshi, NASA'nın ikonik beyaz uzay giysisini ve kaskını takarken saçlarını kapalı tutmasına olanak tanıyan bir yöntem geliştirdiğini açıkladı.
AlMatrooshi, "Giysi mühendisleri benim için özel bir başörtüsü diktiler. Başörtüsünü takabileceğim, elbiseyi giyebileceğim ve iletişim başlığını takabileceğim, sonra başörtüsünü çıkarabileceğim ve saçlarımın görünmeyeceği bir alan oluşturuldu. Benim için bunu yapmalarına gerçekten minnettarım" dedi.
AlMatrooshi, özelleştirilmiş kıyafetiyle birlikte uzaya adım atmaya hazır olacak.
Her ne kadar AlMatrooshi NASA eğitimlerini tamamlamış ilk Arap kadın olsa da daha önce pek çok Arap kadın özel uzay görevlerine katıldı.
Geçen yıl Axiom Space ile ISS'ye uçan Suudi biyomedikal araştırmacı Rayyanah Barnawi ve Mısırlı-Lübnanlı mühendis Sara Sabry de dahil olmak üzere diğer Arap kadınları özel uzay görevlerine çoktan katılmış durumda.
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