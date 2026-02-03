NASA, en "Dünya benzeri" gezegeni bulmuş olabilir

NASA’dan bilim insanları, Güneş’e benzeyen bir yıldızın etrafında dolaşan ve boyutları ile yıldızına uzaklığı Dünya’ya epey yakın olan yeni bir gezegen adayı tespit etti.



Diğer bir deyişle, HD 137010 b adı verilen ötegezegen adayının, yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alma ihtimali var. Bu özellik, onu şimdiye kadar keşfedilen en “Dünya benzeri” adaylardan biri haline getiriyor.

Gezegenin varlığının kesinleşmesi için yeni gözlemler gerekiyor ama keşfin temelini oluşturan ve 10 yılı aşkın süre önce Kepler Uzay Teleskobu tarafından toplanan verilerin kalitesi, araştırmacıları takip çalışmalarına dair umutlandırıyor.

Araştırma ekibi yayımladıkları makalede, “Bu aday, Dünya’ya benzer yarıçap ve yörünge özelliklerine sahip olup, aynı zamanda ayrıntılı takip gözlemlerine uygun parlaklıkta bir Güneş benzeri yıldızın önünden geçen (transit yapan) ilk gezegen adayıdır” ifadelerini kullandı.

KEPLER VERİLERİ YENİDEN İNCELENDİ

NASA’nın açıklamasına göre, araştırma ekibi, Kepler’in dört yıllık görev süresi boyunca topladığı verileri yeni analiz teknikleriyle yeniden inceledi. Amaç, Güneş benzeri yıldızların yaşanabilir bölgelerinde Dünya büyüklüğünde gezegenler bulmaktı.

Araştırmacılar, Dünya’dan yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş benzeri bir yıldızın etrafında gerçekleşen zayıf ama tutarlı bir geçiş sinyali tespit etti.

Analizlere göre gezegen adayı, yıldızının önünden yaklaşık 10 saat boyunca geçiş yapıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya’nın Güneş önünden geçişi dış bir gözlemci için yaklaşık 13 saat sürerdi.

DÜNYA’YLA ÇARPICI BENZERLİKLER

Yeni gezegen adayının yörünge süresinin yaklaşık 355 gün olduğu tahmin ediliyor; bu da Dünya yılına epey yakın. Ayrıca gezegenin, Dünya’dan yalnızca birkaç yüzde puan daha büyük olduğu düşünülüyor.

En dikkat çekici noktalardan biri de gezegenin Güneş’e benzeyen bir yıldızın etrafında dönmesi. Zira bugüne kadar keşfedilen Dünya boyutundaki gezegenlerin çoğu, daha sönük kırmızı veya kahverengi cüce yıldızların etrafında bulunuyordu.

Eğer doğrulanırsa, HD 137010 b; Dünya büyüklüğü, Dünya’ya benzer yörünge süresi ve Güneş benzeri bir yıldız etrafında dolanma özelliklerini aynı anda taşıyan ilk gezegen olacak.

Araştırmacılar, gezegenin yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alma ihtimalini de inceledi. Ancak yıldızın Güneş’ten yaklaşık yüzde 20 daha sönük olması, gezegenin ortalama yüzey sıcaklığının Mars’a daha yakın olabileceğini gösteriyor. Modellere göre yüzey sıcaklığı eksi 68 derece seviyelerine kadar düşebilir.

Buna rağmen ekip, bazı senaryolarda gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunmasının hâlâ mümkün olabileceğini belirtiyor. Özellikle karbondioksit bakımından zengin bir atmosfere sahip olması durumunda, gezegen yüzeyinde sıvı su korunabilir.

Yapılan hesaplamalara göre, gezegenin yıldızın “temkinli” yaşanabilir bölgesi içinde yer alma ihtimali yüzde 40, daha geniş tanımlanan “iyimser” yaşanabilir bölgeye dahil edilirse bu oran yüzde 51’e çıkıyor.

Çalışma, Astrophysical Journal Letters adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.