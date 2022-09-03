NASA, ertelenen Ay görevini bugün yapacak

Mürettebatsız Artemis I görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için ikinci bir test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu çözmek için çalışmaya devam edeceği belirtilerek, ”Sıvı hidrojen akışını durdurmak için gazı doldurmak ve boşaltmak için kullanılan valfi kapatacağız. Ardından, ardından tekrar sızdırmaz hale getirmek için helyum kullanarak transfer hattındaki basıncı artıracağız” denildi.



ARTEMİS 1 YENİDEN ERTELENECEK Mİ?

Diğer taraftan Artemis 1’in fılatımına bu akşam Türkiye saatiyle 21.17’de başlanacak. Roketin Ay’a yolculuğu 23.17’de sona erecek. NASA'nın göreve ilişkin canlı yayını 12: 45 itibariyle başladı.



Öte yandan, Artemis 1’de meydana gelen ikinci yakıt sızıntısı, görev ekinin pogramında aksamaya neden oldu. Ancak, NASA’nın belirttiğine göre bu durum ikinci test uçuşunun şu an için ertelenmesine neden olmayacak.

NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.

Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine fırlatma bugüne ertelendi. Orion kapsülü ve dünyanın en güçlü ve karmaşık roketinden oluşan uzay aracının Türkiye saatiyle 21.27'den itibaren Dünya'nın uydusuna sefere çıkması bekleniyor.

Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.

İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.

2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gitmesi bekleniyor.



NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.