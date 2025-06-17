NASA fotoğrafladı: Kızıl Gezegen'de yetişen gizemli mantar

Bilim insanları onlarca yıldır Mars yüzeyinde yaşam belirtisi arıyor.



NASA'nın Curiosity keşif aracının çektiği bir fotoğraf, avın nihayet sona ermiş olabileceği yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.



Mars yüzeyinden çekilen bu fotoğrafta, Kızıl Gezegen'de büyüyen bir "mantar" görülüyor.

"NASA BUNU NASIL GÖZDEN KAÇIRDI?"



Fotoğraf, 19 Eylül 2013'te Curiosity keşif aracı tarafından çekildi, ancak arşivlerde UFO meraklısı Scott Waring tarafından fark edildi.



"NASA'nın böyle bir şeyi nasıl ve neden göz ardı edebildiğini anlamıyorum." diye konuşan Waring, "Dünya'dakilerle aynı, kavisli bir sap alt kısmı var" ifadelerini kullandı.

"KABACA DİSK BİÇİMLİ BİR KAYA"



Ancak bilim insanları bunun çok daha basit bir açıklaması olduğunu söylüyor.



Birmingham Üniversitesi'nden gezegen fiziği uzmanı Dr. Gareth Dorrian, bunun basitçe "altta daha küçük bir taşın üzerinde duran düz, kabaca disk biçimli bir kaya" olduğunu ileri sürdü.

"MARS'TA SU VARKEN OLUŞMUŞ BİR KAYAÇ"



Alternatif olarak, bu "mantarlar" Mars'ta sıvı su varken milyarlarca yıl önce oluşan konkresyon adı verilen jeolojik yapılar olabilir.



NASA'nın Curiosity keşif aracı, gezegenin mikroskobik yaşamı desteklemek için uygun koşullara sahip olup olmadığını keşfetme amacıyla 2011 yılında Mars'a fırlatıldı.



Ancak Curiosity, on yıldır yaptığı araştırmalara rağmen Mars'ın herhangi bir uzaylı yaşamına ev sahipliği yaptığına dair hiçbir kanıt bulamadı.