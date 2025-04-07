NASA fotoğrafları kanıt oldu: "Kızıl Gezegen'de yaşam var"

İşte Haas'ın kitabına konu olan ve NASA tarafından belgelenen bazı yapılar...



1- ANAHTAR DELİĞİ



NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı (MRO), 2011 yılında Mars'ın yüksek rakımlı bir bölgesi olan Libya Montes'in yüzeyinde tuhaf bir oluşumun fotoğrafını çekti.



Yükseltilmiş yapı iki ana parçadan oluşuyordu: kama şeklindeki bir oluşum ve bağlı dairesel bir kubbe. Birlikte, devasa bir ünlem işaretine benziyorlardı.



2013 yılında bu garip arazi şeklinin "mükemmel geometrisi" Haas'ın dikkatini çekti. Üç yıl sonra Haas ve birkaç meslektaşı, Space Exploration Dergisi'nde anahtar deliğinin resmi analizini yayınladı ve geometrisi ve simetrisinin akıllıca inşa edilmiş olabileceğini gösterdiğini sonucuna vardı.



Haas ayrıca anahtar deliğinin, Japonya'daki Kofun Mezarı gibi Ortadoğu ve Japon kültürleri tarafından inşa edilen anıtlarla benzerliğine dikkat çekti.



2- PAPAĞAN JEOGLİFİ



Bağımsız araştırmacı Wilmer Faust, 2002 yılında Argyre Havzası olarak bilinen büyük çarpma kraterinin görüntüsünde yakalanan tuhaf bir şekli fark etti.



Haas ve Cydonia Enstitüsü'ndeki meslektaşlarına görüntüyü göstererek, bölgenin topografyasında göz ve gagası olan bir kafa, höyük biçimli bir gövde, bir bacak ve ayak ve tüylü uzatılmış bir kanat gibi görünen özellikleri vurguladı.



Haas, "Görüntüyü gördükten sonra papağan oluşumunu hemen fark ettim" dedi. Bu tuhaf yapı o zamandan beri "papağan jeoglifi" veya "Parrotopia" olarak biliniyor.



3- SAGAN PİRAMİTLERİ



NASA'nın Mariner 9 uzay aracı, 1972 yılında Mars'ın atmosferi hakkında bilgi toplayıp gezegenin yüzeyini haritalandırırken, gezegenin ikinci büyük volkanik bölgesi olan Elysium bölgesindeki anormal oluşumların görüntüsünü yakaladı.



Bu üçgen, üç kenarlı piramitler, dik kenarlı volkanik koniler ve çarpma kraterleri arasında göze çarpıyordu. Ortalama 3 bin 200 fitten fazla yükseklik ve yaklaşık 10 bin fit genişlikte, Dünya'daki en büyük piramitleri bile gölgede bırakıyorlardı.



Piramitler, ünlü gökbilimci Carl Sagan'ın dikkatini çekmiş ve bunların, kuvvetli rüzgarlar ve sert kumların büyük kaya ve toprak yığınlarını piramit şekline getirmesiyle oluşmuş olabileceğini ileri sürmüştür.



Haas, Sagan'ın açıklamasını dışlamasa da bu piramitlerin akıllı varlıklar tarafından inşa edilmiş olma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyor.



4- MARS ATLANTİS KOMPLEKSİ



Mars'ın güney yarımküresinde yer alan Atlantis Kaos bölgesi, derin vadiler VE dik yamaçlı alanlarla karakterize edilir.



Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre bilim insanları, bu arazinin bir zamanlar sürekli olan katı bir platonun yavaş yavaş aşınması sonucu oluştuğuna inanıyor.



Ancak bağımsız araştırmacı Javed Raza, görüntünün "devasa bir şehir benzeri kompleksin" parçası gibi göründüğünü öne sürdü.



Raza, kırık duvarlar ve kulelerle eşit aralıklarla yerleştirilmiş bu temel düzenlemelerinin, Dünya'daki yapılaşmış alanlarda görülebilecek türden kalıntılara tipik örnek olduğunu iddia etti.



5- YILDIZ YAPISI



Mars'ın doğu yarımküresinde engebeli, düz tepeli bir plato olan Nepenthes Mensae bölgesinin ESA görüntülerini incelerken, Haas'ın gözüne garip şekilli bir oluşum çarptı.



Yükseltilmiş kara parçası, "dev bir deniz yıldızı gibi uzanan beş kolu olan" düzensiz bir yıldız şeklini andırıyordu.



Yazar, yıldız şeklinin 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da ve sömürgeleştirme ve İç Savaş döneminde Amerika'da sıkça görülen, her köşesinde üçgen burçlar bulunan bir yıldız kalesine çok benzediğine inanıyor.