NASA gezgini keşfetti: Mars'a ait olmayan "kafatası" bulundu
Uzay ajansı NASA, Mars'ta kafatası şeklinde gizemli bir yapı buldu. Yıldız gözlemcileri bu alışılmadık yapının Kızıl Gezegen'e ait olmadığını ileri sürüyor.
NASA'nın Mars keşif aracı, kafatası şeklinde bir yükselti tespit etti. Yıldız gözlemcileri bu alışılmadık yapının Kızıl Gezegen'e ait olmadığını ileri sürdü.
"KAFATASI TEPESİ"
"Kafatası Tepesi" adı verilen gizemli kaya, 11 Nisan'da Perseverance keşif aracı tarafından keşfedildi.
Tepe, bilim insanlarının bir zamanlar bir göl barındırdığına inandığı 45 kilometre genişliğindeki devasa bir havzanın parçası. Bu kayayı ilginç kılan şey ise çevresindekilere hiç benzememesi.
ARAZİNİN GERİ KALANINDAN FARKLI
NASA ile birlikte çalışan Margaret Deahn'a göre, arazinin büyük kısmı açık renkli ve tozluyken Kafatası Tepesi köşeli ve sanki başka bir yerden düşmüş gibi küçük çukurlarla kaplı.
Ekip, kayanın erozyon, antik bir çarpma ya da başka bir güçlü doğa olayı sonucu orijinal yerinden hareket etmiş olabileceğine inanıyor.
KİMYASAL YAPISI İNCELENDİ
Bilim insanları tarafından bu sıra dışı yapının ilk bakışta bir meteorit olduğu bile düşünülüyordu. Ancak Perseverance'ın lazerle çalışan SuperCam'ini kullanarak yakındaki benzer bir kayanın kimyasını kontrol eden NASA bilim insanları, bunun uzay kayalarında tipik olarak görülen yüksek demir ve nikel seviyelerine sahip olmadığını ortaya koydu.
DAHA FAZLA TEST YAPILACAK
Bir diğer olası teori ise bu tepenin milyarlarca yıl önce lav veya magma soğuduğu sırada oluşan magmatik bir kayaç olması.
Kayanın kökenini belirlemek için daha fazla test yapılacağını belirten bilim insanları, Mars gezgini Perseverance'ta kimyasal bileşimleri ölçebilen aletler olduğunu vurguladı.
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