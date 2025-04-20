NASA gezgini keşfetti: Mars'a ait olmayan "kafatası" bulundu

NASA'nın Mars keşif aracı, kafatası şeklinde bir yükselti tespit etti. Yıldız gözlemcileri bu alışılmadık yapının Kızıl Gezegen'e ait olmadığını ileri sürdü.

"KAFATASI TEPESİ"



"Kafatası Tepesi" adı verilen gizemli kaya, 11 Nisan'da Perseverance keşif aracı tarafından keşfedildi.



Tepe, bilim insanlarının bir zamanlar bir göl barındırdığına inandığı 45 kilometre genişliğindeki devasa bir havzanın parçası. Bu kayayı ilginç kılan şey ise çevresindekilere hiç benzememesi.

ARAZİNİN GERİ KALANINDAN FARKLI



NASA ile birlikte çalışan Margaret Deahn'a göre, arazinin büyük kısmı açık renkli ve tozluyken Kafatası Tepesi köşeli ve sanki başka bir yerden düşmüş gibi küçük çukurlarla kaplı.



Ekip, kayanın erozyon, antik bir çarpma ya da başka bir güçlü doğa olayı sonucu orijinal yerinden hareket etmiş olabileceğine inanıyor.