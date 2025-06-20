NASA görüntüledi: Japon uzay aracının Ay'da çakıldığı yer

NASA, Ay yörüngesindeki uzay aracının çarpma noktasına ait görüntüleri cuma günü kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflarda, iniş aracının ve beraberindeki küçük keşif robotunun Ay’ın kuzeyindeki Mare Frigoris (Soğuklar Denizi) adlı volkanik bölgede düştüğü nokta görülüyor.



Çarpma bölgesinde koyu renkli bir leke dikkat çekerken, etrafında dar bir “hale” oluştuğu gözleniyor. Bu hale, çarpma anında etrafa savrulan Ay toprağının izlerini yansıtıyor.



Görüntüler, NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) adlı keşif uydusu tarafından geçtiğimiz hafta kaydedildi.



Tokyo merkezli ispace şirketi, bu çarpma ile birlikte son iki yıl içindeki ikinci başarısız Ay göreviyle karşı karşıya kalmış oldu. “Resilience” isimli araç, ocak ayında Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı.



Şirket yetkilileri, yaşanan kazanın nedenlerine ilişkin detayları paylaşmak üzere önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

