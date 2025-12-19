NASA Güneş’i ilk kez bu kadar ayrıntılı görüntüledi

Bavul büyüklüğündeki dört küçük uydu, uzayda yaklaşık 13 bin kilometre arayla konumlanarak tek bir “sanal teleskop” gibi çalışıyor ve Güneş’in dış atmosferi olan korona ile Güneş rüzgarını ilk kez birlikte ve bütüncül biçimde görüntülüyor.

Southwest Research Institute (SwRI) liderliğinde yürütülen görev, fırlatılmasından bir yıldan kısa süre sonra büyük başarılara imza attı. PUNCH, Kasım ayında ABD genelinde renkli kutup ışıklarına neden olan güçlü bir güneş fırtınasını üç boyutlu olarak izledi; böylece uzay havası olaylarının daha iyi anlaşılması ve öngörülmesi için kritik veriler sağladı.

Uydu sistemi, Güneş’ten koparak uzaya savrulan dev plazma bulutları (koronal kütle atımları) ile Güneş rüzgarının uzayda nasıl yayıldığını ayrıntılı biçimde gözler önüne seriyor. Ayrıca PUNCH, başka teleskoplarla görülmesi mümkün olmayan kuyruklu yıldızları tespit edebilme yeteneğiyle de dikkat çekti; bunlar arasında yıldızlararası bir ziyaretçi ve yaklaşık 40 gün boyunca izlenen bir başka kuyruklu yıldız da bulunuyor.

“EVRENDEKİ MAHALLEMİZE DAİR EŞSİZ BİR BAKIŞ SUNUYOR”

Görevin baş araştırmacısı Dr. Craig DeForest, PUNCH görüntülerinin Güneş Sistemi’ndeki yerimizi güçlü biçimde hatırlattığını belirterek, “Güneş etkinliklerini Ay’ın, gezegenlerin ve geçen kuyruklu yıldızların üzerinden akarken görmek, evrendeki mahallemize dair eşsiz bir bakış sunuyor” dedi.

Bu çarpıcı görüntülerin arkasında ileri düzey bir mühendislik yatıyor. Uydulardaki özel kameralar, Güneş ışığını 10 milyon milyar kat azaltarak son derece sönük olan Güneş rüzgarını görünür hâle getiriyor. Ardından Dünya’daki veri işleme sistemleri, arka plan yıldız ışığının yüzde 99’undan fazlasını temizleyerek uzaya yayılan güneş parçacıklarının zayıf parıltısını ortaya çıkarıyor.