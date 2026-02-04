NASA, ilk kez Güneş Sistemi'nin sınırlarını haritalandırıyor

Uzay ajansı NASA, Güneş Sistemi’ni çevreleyen dev koruyucu balon helyosferin sınırlarını haritalamak üzere yeni bir uzay görevi başlattığını açıkladı.

SINIRLAR İLK KEZ AYRINTILI İNCELENECEK

NASA’nın Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) adlı uzay aracı, Güneş’in oluşturduğu ve Güneş Sistemi’ni galaktik radyasyondan koruyan helyosferin yapısını inceleyecek.

Görevin iki yıl sürmesi ve bu süreçte helyosferin sınırlarının ve iç dinamiklerinin ayrıntılı biçimde haritalanması hedefleniyor.

GÜNEŞ'TEN GELEN YÜKSEK ENERJİLİ PARÇACIKLAR

IMAP görevi kapsamında, Güneş yüzeyinden fırlayan yüksek enerjili parçacıklar, gezegenler arası boşlukta oluşan manyetik alanlar ve galaksinin daha uzak bölgelerinde çöken yıldızlardan geriye kalan kozmik toz incelenecek.

NASA’dan yapılan açıklamada, “Uzay aracı, Güneş’in etkinliğini ve helyosferin sınırlarının, yıldızlar arası uzayla nasıl etkileşime girdiğini araştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

UZAYIN TEMEL SORULARINA YANIT ARANIYOR

Bilim insanları, görevin evrenle ilgili temel soruların yanıtlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor. NASA, IMAP’in özellikle iki kritik konuya ışık tutmasının beklendiğini vurguladı. Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların nasıl hız kazandığı ve Güneş rüzgarının, yıldızlar arası uzayla sınır bölgesinde nasıl etkileştiği.

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI UYARISI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne bağlı Space Weather Prediction Center, IMAP verilerini kullanarak uzay havası güncellemeleri yayımlıyor. Merkez, salı günü yaptığı son açıklamada, pazartesi akşamı saat 19.00’dan hemen önce meydana gelen güçlü bir güneş patlamasına dikkat çekti.

Bilim insanları, Güneş yüzeyindeki bu tür “enerji patlamalarının”, Dünya’daki iletişim sistemlerini birkaç saat boyunca olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

16 YIL SONRA BİR İLK

IMAP görevi, bilim insanlarının Güneş aktivitesinde onlarca yıl süren durgunluğun ardından istikrarlı bir artış tespit etmesinden kısa süre sonra başladı.

Eylül ayında yayımlanan bir araştırma, Güneş’in son yaklaşık 16 yılda giderek daha aktif hale geldiğini ortaya koymuş, bu durumun uzay havası ve Dünya’daki teknolojik sistemler üzerinde etkiler yaratabileceği ifade edilmişti.